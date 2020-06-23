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Denizli Valisi Atik: Orkestra şefliği yapacağım

DHA

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ Valisi Ali Fuat Atik, kentteki sorunlara hakim olmaya başladığını belirterek, "Sorunların çözümü noktasında bana ne düşüyorsa yapacağım. Bu kentte orkestra şefliği yapacağım. Her kurum ne yapacağını biliyor. Biz sadece o uyumu sağlayıcı tedbirleri alacak mekanizmaları geliştireceğiz" dedi. Siirt'ten Denizli Valiliği'ne atanan Ali Fuat Atik, Polis Evi'nde, basın mensuplarıyla biraraya geldi. Denizli'ye ilk kez geldiğini söyleyen Vali Atik, temiz şehrin sıcak kanlı insanlarıyla karşılaştığını söyledi. Vali Atik, kamu kurumlarında hizmet odaklı anlayışla...

Denizli Valisi Atik: Orkestra şefliği yapacağım

<br>Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ Valisi Ali Fuat Atik, kentteki sorunlara hakim olmaya başladığını belirterek, "Sorunların çözümü noktasında bana ne düşüyorsa yapacağım. Bu kentte orkestra şefliği yapacağım. Her kurum ne yapacağını biliyor. Biz sadece o uyumu sağlayıcı tedbirleri alacak mekanizmaları geliştireceğiz" dedi.<br>Siirt'ten Denizli Valiliği'ne atanan Ali Fuat Atik, Polis Evi'nde, basın mensuplarıyla biraraya geldi. Denizli'ye ilk kez geldiğini söyleyen Vali Atik, temiz şehrin sıcak kanlı insanlarıyla karşılaştığını söyledi. Vali Atik, kamu kurumlarında hizmet odaklı anlayışla hareket ettiğini belirtip, "Benim için sıfatım hayatımda çok alt sıralarda gelir. Ben, önce Allah'ın kuluyum sonra anne ve babamın çocuğuyum, eşimin eşiyim, çocuklarımın babasıyım. Ondan sonra da çocuklarımın rızkını temin ettiğim valilik görevim gelir. Ailemde nasıl yetiştiysem, ailemle nasılsam, vatandaşlarımıza karşı da öyleyim. Bir gün bu makamdan ayrılacağımı biliyorum, insanın aldığı nefes bile sınırlı. Dolayısıyla ben vali oldum diye Allah'ın sevgili kulu falan değilim. Tek amacımız yüce milletimize en güzel hizmeti yapmak, hak ettiği şekilde muameleye tabi tutulmasını sağlamak. Annem, babam Trabzon'da yaşıyor. Onlar sokağa çıktığı zaman ya da bir devlet dairesine gittiği zaman onlarına nasıl davranılmasını istiyorsam ben de başkalarının anne -babalarına öyle davranıyorum" dedi.<br>Sorunlarının çözümü için kentteki diğer yöneticilerle birlikte elinden ne geliyorsa yapacağını ifade eden Vali Atik, "Denizli'nin sorunlarına yavaş yavaş hakim olmaya başladık. Denizli-Aydın Otoyolu'nun ihalesi 3 Temmuz'da yapılacak. Ayağım uğurludur, inşallah bu sefer iptal olmaz. Bu ve bunun gibi sorunların olduğunu yavaş yavaş öğrenmeye başladım. Bu sorunların çözümü noktasında da bana ne düşüyorsa, bu kentte orkestra şefliği yapacağım. Yoksa her kurum ne yapacağını biliyor. Biz sadece o uyumu sağlayıcı tedbirleri alacak mekanizmaları geliştireceğiz. Gerek yerel siyasetçilerimizle gerek yönetimlerimizle elimizi taşın altına değil gövdemizi koyacağız. Bu kentin hak ettiği, talep ettiği ne varsa yerine getirmeye çalışacağız" diye konuştu.<br>'KİŞİSEL ÖZGÜRLÜKLER BENİM İÇİN ÖNEMLİ'<br>Vatandaşların kişisel özgürlüklerine önem verdiğini dile getiren Vali Atik, "Hiç kimseyi ne sosyal yaşantısından dolayı ne inancından dolayı hiçbir şekilde asla bir ayrıma tabi tutmam. Bunu yapmanın da insanlık dışı bir davranış olduğuna inanırım. Herkesin bir özgürlük alanı vardır, hiç kimsenin bu alana yaklaşmaması gerekir, yaklaşmayı bile düşünmesi beni rahatsız eder" dedi.<br>'ÇALIŞMA MEKANİZMASININ İŞLEYİŞİNİ TEMİN ETMEK BENİM GÖREVİM'<br>Kentteki kamu kurum ve kuruluşlarının işleyişinden kendisinin sorumlu olduğunu vurgulayan Vali Atik, "Kamunun işleyişi anlamında, o çarkların düzgün işlemesi için denetimlerimiz olacak. Buradaki devlet mekanizmasının başında ben varım. Bu mekanizmanın da iyi işlemesini temin etmek benim görevim. Eğer devletin çarklarında bozukluk varsa sorumluluk bana aittir" ifadelerini kullandı.    DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN<br>2020-06-23 16:01:10<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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