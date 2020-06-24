Büyükşehirden 6 mahalle için bin tonluk su deposu Başkan Zolan: “Sağlıklı ve nitelikli içme suyu için çalışmalar devam ediyor” Başkan Zolan, tüm hizmet yatırımlarında önceliklerinin “insan” olduğunu söyledi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, yatırımlarına ara vermeden devam ediyor. Pamukkale ve Sarayköy ilçelerinde bulunan 6 ayrı mahallenin içme suyu ihtiyacını karşılayacak bin tonluk su deposu projesini hayata geçirdi.

Denizli kent merkezinde ve ilçe genelinde yürüttüğü projelerle alt yapısını modern hale getirmeye devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü, Sarayköy ve Pamukkale ilçelerinin 6 mahallesini kapsayan içme suyu projesini tamamladı. DESKİ, bu kapsamda Sarayköy ilçesinin Adaköy, Uyanık ve Caber, Pamukkale ilçesinin ise Kavakbaşı, Çeşmebaşı ve Gölemezli mahallelerine uzun yıllar hizmet verecek içme suyu deposunu faaliyete geçirdi. Kavakbaşı Mahallesi'nde inşa edilen bin tonluk içme suyu deposu için ayrıca bölgeye bin 150 metre içme suyu iletim hattı döşendi. Proje ile 6 mahallenin içme suyu ihtiyacı karşılanacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak gelecekte yaşanabilecek su sıkıntısının önüne geçmek için gayret sarf etmeye devam ettiklerine dikkat çeken Başkan Osman Zolan, bugüne dek tüm hizmetlerde olduğu gibi bu yatırımda da önceliklerinin “insan” olduğunu, Denizlililerin daha sağlıklı ve nitelikli içme suyuna kavuşması için çalışmalara tüm hızıyla devam ettiklerini belirtti.

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