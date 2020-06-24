Merkezefendi potada Umipig'i aldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>DENİZLİ, (DHA) - TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde koronavirüs salgınıyla yarım kalan geçen sezonu üçüncü sırada bitirip yeni sezon öncesi transfer harekatına hızlı başlayan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan ayrılan guard Isiah Umipig'i kadrosuna kattı. Son 2 sezonu ülkemizde geçiren 28 yaşında, 1.83 boyundaki oyuncu geçen sezon Manisa'da 19.4 sayı, 2.3 ribaund, 5 asist ortalamalarıyla oynayıp takımın en skorer ismi oldu. Umipig, Denizli yönetiminin kendisine gönderdiği sözleşmeyi imzaladı.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)<br>2020-06-24 11:51:45<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.