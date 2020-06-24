'Bağlantı hatası' diyerek pos cihazıyla dolandırıcılığa 9 tutuklama

<br>Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de iş yerlerinde yazılımı değiştirilmiş pos cihazı kullanıp, kart bilgilerini kopyalayarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 9 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlıların müşterileri 'bağlantı hatası' ya da 'ödeme hatası' yaşandığı bahanesiyle dolandırdıkları ortaya çıktı. Tutuklanan kişilerin bu yöntemle yaklaşık 50 bin liralık dolandırıcılık yaptıkları belirtildi.<br>Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün çeşitli iş yerlerinde banka kartı ya da kredi kartlarını yazılımı değiştirilen pos cihazlarına kopyalayarak bilgilerini alan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 kişi yakalanıp, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda yazılımı değiştirilmiş pos cihazı ve kart ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.<br>'BAĞLANTI HATASI' DEYİP DOLANDIRMIŞLAR<br>Zanlıların işyerlerine gelen müşterilerin ödeme yaptığı sırada kartı önce yazılımı değiştirilmiş pos cihazına okuttukları bu sayede bilgileri kopyaladıkları belirtildi. Daha sonra ise müşterilere 'bağlantı hatası' ya da 'ödeme hatası yaşandı' diyerek başka bir POS cihazından yapılan alışveriş karşılığında ödemeleri aldıkları ifade edildi. Zanlıların bu yöntemle yaklaşık 50 bin lira dolandırıcılık yaptıkları belirtildi.<br>DENİZLİ EMNİYETİ UYARDI<br>Denizli İl Emniyet Müdürlüğü konu hakkında yaptığı yazılı açıklamayla vatandaşları uyardı. Vatandaşların alışveriş yaparken dikkatli olması gerektiği belirtilen açıklamada, "Vatandaşlar iş yerlerinden banka kartları ile yapmış oldukları alışverişlerde iş yeri yetkilisinin kartınızda ödeme ile ilgili 'bağlantı hatası', 'ödeme hatası' gibi hata kodlu işlem olduğunu belirtmesi durumunda, pos cihazındaki hatayı gözle kontrol etmeleri gerekiyor. Vatandaşların bu hata ile ilgili olarak, zaman geçirmeden süratle bankalarıyla anında irtibata geçerek durumu teyit ettirmeleri önem arz etmektedir" denildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT <br>2020-06-24 12:57:08<br>

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