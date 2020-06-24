Yaya ve motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza kamerada

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<br>Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de motosikletin karşıya geçmeye çalışan yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.<br>Kaza, dün akşam saatlerinde Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Ramazan Özay idaresindeki 20 ABS 995 plakalı motosiklet, yayalara kırmızı ışık yanarken yolun karşısına geçmeye çalışan Murat Turgut'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet devrilirken, yaya ve sürücü yere düşerek yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Özay ve Turgut, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.<br>Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosikletin çarpması, yere düşen yaralılara çevredekilerin yardım etmesi yer alıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT <br>2020-06-24 13:39:27<br>

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