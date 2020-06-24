17 yıldır devam eden rahatsızlığı PAÜ Hastanesinde tedavi edildi

– Denizli’de 67 yaşındaki hasta, PAÜ Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. Dr. Öğr. Üyesi Soner Gök tarafından yapılan ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.

Yapılan tedaviyi anlatan Dr. Öğr. Üyesi Soner Gök, “Hastamızın 17 yıldır rahim sarkması şikayeti varmış. Son yıllarda rahim sarkmasına bağlı idrar yapmada ciddi zorluklar yaşar hale gelmiş. Zor idrar yapmaya bağlı böbreği zarar görmüş ve böbrek fonksiyonları bozulmaya başlamış. Yine rahim sarkmasına bağlı yürümede, oturmada zorluk ve ağrı şikayetleri oluşmuş. 17 yıldır rahim sarkması olan hastamız şikayetini söylemeye utandığından ve ameliyat korkusundan hiçbir sağlık kuruluşuna başvuramamış. Son zamanlarda rahim sarkmasına bağlı şikayetlerinde artış ve böbrek fonksiyonlarındaki bozulma nedeniyle eşi ve çocukları tarafından ikna edilerek kliniğimize başvurdu. Yapmış olduğumuz muayenede hastamızın rahmi ve idrar kesesi tamamen dışa sarkmış durumdaydı ve ileri evre rahim sarkması olarak değerlendirildi” dedi.



Hastanın rahim sarkmasının oluşturduğu zararlar ve hayat konforundaki olumsuzluklar hakkında detaylı bilgilendirildiğini kaydeden Gök, “Tedavi yöntemi hakkında hastamız ve yakınları bilgilendirilip onamları alındı. Hastamızın karnından hiçbir kesi yapılmadan alttan (vajinal yoldan) rahim ve yumurtalıkları alındı, idrar kesesindeki sarkma düzeltildi (sistosel operasyonu) ve sakrospinöz fiksasyon denilen askı ameliyatı yapılarak hastamızın idrar kesesi ve haznesi önceki olağan anatomik pozisyonuna getirildi. Ameliyat sonrası 2. günde şifa ile taburcu edilen hastamız 2 hafta sonraki kontrolüne geldiğinde yüzünde sürekli bir gülümseme ve mutluluk vardı. Ameliyat sonrası bu kısa sürede hayat kalitesi ve konforundaki artışın tarifi olmadığını, ameliyatın korktuğu kadar zor geçmediğini ifade etti” ifadelerini kullandı.





“Rahim sarkması gençlerde de görülebilir”

Dr. Gök, hastaların her zaman detaylı olarak bilgilendirilmesini ve erken tedavinin önemini vurgulayarak, “Kliniğimizde bu tür ameliyatların başarılı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Rahim sarkması nadir olarak genç yaştaki kadınlarda görülebilmesine karşın genellikle ileri yaşta ve çoğunlukla çok doğum yapmış kadınlarda görülmektedir. Kadınların hayat kalitesini, konforunu ve özgüvenini düşüren bir sağlık problemidir. Utanma ve korkuya bağlı doktora başvurmada gecikme zamanla idrar yapamamaya bağlı olarak böbrek fonksiyonlarının bozulması gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir” dedi.

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