Halk süt dağıtımı tekrar başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Halk süt dağıtımı tekrar başladı

İHA

Denizli'de korona virüs nedeniyle ara verilen halk süt dağıtımına tekrar başladı.

Halk süt dağıtımı tekrar başladı

Denizli’de korona virüs nedeniyle ara verilen halk süt dağıtımına tekrar başladı.
Denizli’de Merkezefendi Belediyesi, 25 yaş aralığındaki çocukların sağlıklı ve doğal süt içmesi sağlamak amacıyla başlatılan halk süt dağıtımına salgın nedeniyle ara vermişti. Belediye ekipleri ilçe sınırları içinde belirlenen mahallelerde çocuklara sütlerini ulaştırıyor. Halk Süt Projesine kayıt olmak isteyen vatandaşlar için gelecek aydan itibaren Merkezefendi Belediyesi internet sitesi üzerinden başvurular alınacak. Merkezefendi’de çocukların sağlıkla büyüyeceklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak 16 Ekim Dünya Gıda Günü’nde başlatmış olduğumuz, Pandemi nedeniyle durdurmak zorunda kaldığımız Halk Süt’ün dağıtımına tekrar başladık. 25 yaş arasındaki çocuklarımızın sağlıklı, kaliteli ve doğal bir şekilde süt tüketebilmeleri için gerçekleştirdiğimiz bu önemli projeye kaldığımız yerden devam ederek başvuru yapan ailelerimize sütlerimizi ulaştırıyoruz. Bütün çalışmalarımız, projelerimiz ve hizmetlerimiz Merkezefendi ve Merkezefendililer için. Halk Süt ile Merkezefendi’de çocuklarımız sağlıklı süt içecek, sağlıkla büyüyecek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aşırı hız nedeniyle takla atan otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Aşırı hız nedeniyle takla atan otomobilin sürücüsü ...
Denizli’de geçen yıl 6 bin 705 kişi öldü
YEREL HABERLER Denizli’de geçen yıl 6 bin 705 kişi öldü
17 yıldır devam eden rahatsızlığı PAÜ Hastanesinde tedavi edildi
YEREL HABERLER 17 yıldır devam eden rahatsızlığı PAÜ Hastanesinde ...
2 bin 500 yıldır şifa dağıtan beyaz cennet misafirlerini bekliyor Türkiye'nin en temiz ve sağlıklı kenti misafirlerini bekliyor Başkan Zolan: “Dünyanın dört bir tarafından gelen konuklarına sağlık dağıtıyor”
YEREL HABERLER 2 bin 500 yıldır şifa dağıtan beyaz cennet ...
Yaya ve motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Yaya ve motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza ...
'Bağlantı hatası' diyerek pos cihazıyla dolandırıcılığa 9 tutuklama
YEREL HABERLER 'Bağlantı hatası' diyerek pos cihazıyla ...
Denizli'deki terör operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Denizli'deki terör operasyonunda 2 tutuklama
Pos cihazlarının yazılımlarını değiştirip 50 bin TL’lik vurgun yaptılar Kredi ve banka kartların bilgilerini 'Clup Card' adlı kartlara yükleyip vatandaşları dolandırdılar Şebeke üyesi 9 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Pos cihazlarının yazılımlarını değiştirip 50 bin ...
DEAŞ ve El Kaide’nin hücre evlerine özel harekat destekli operasyon 2 kişinin tutuklandığı terör operasyonları polis kamerasında
YEREL HABERLER DEAŞ ve El Kaide’nin hücre evlerine özel harekat ...
Merkezefendi potada Umipig'i aldı
YEREL HABERLER Merkezefendi potada Umipig'i aldı
Denizlispor'da Uygun kadroda revizyona gidecek
YEREL HABERLER Denizlispor'da Uygun kadroda revizyona gidecek
Büyükşehirden 6 mahalle için bin tonluk su deposu Başkan Zolan: “Sağlıklı ve nitelikli içme suyu için çalışmalar devam ediyor” Başkan Zolan, tüm hizmet yatırımlarında önceliklerinin “insan” olduğunu söyledi
YEREL HABERLER Büyükşehirden 6 mahalle için bin tonluk su ...
26 yaşındaki genç kazada hayatını kaybetti Denizli’de trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER 26 yaşındaki genç kazada hayatını kaybetti Denizli’de ...
Yaşından fazla suç kaydı olan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Yaşından fazla suç kaydı olan hırsızlık şüphelisi ...
Pamukkale Belediyesi, Akdeniz Belediyeler Birliği encümen toplantısına ev sahipliği yaptı
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesi, Akdeniz Belediyeler Birliği ...
Bayramyeri Meydanı bomboş kaldı
YEREL HABERLER Bayramyeri Meydanı bomboş kaldı
JASAT çamaşır makinesi hırsızlığının peşini bırakmadı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) makine hırsızının suç ortağını yakaladı
YEREL HABERLER JASAT çamaşır makinesi hırsızlığının peşini ...
Denizli Valisi Atik: Orkestra şefliği yapacağım
YEREL HABERLER Denizli Valisi Atik: Orkestra şefliği yapacağım
Geri dönüşüme büyük katkı Merkezefendi’de 6,5 ton elektronik atık toplandı
YEREL HABERLER Geri dönüşüme büyük katkı Merkezefendi’de 6,5 ton ...
Kuyuya düşen keçi itfaiye tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Kuyuya düşen keçi itfaiye tarafından kurtarıldı
Gençlerin silah merakı polisi alarma geçirdi Silahla oynayan gençler vatandaşları korkuttu
YEREL HABERLER Gençlerin silah merakı polisi alarma geçirdi Silahla ...
Denizlispor, Rizespor maçına 4 eksikle çıkacak Denizlispor, Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Denizlispor, Rizespor maçına 4 eksikle ...
(Özel) Katil zanlısı bıçaklayarak öldürdüğü gence böyle yardım etmeye çalıştı Bıçaklanan genç sadece 20 saniye ayakta kalabildi Katil zanlısı, bıçakladığı kişinin yere düştüğünü görünce önce yardım etti, sonra ambulansı arattı
YEREL HABERLER (Özel) Katil zanlısı bıçaklayarak öldürdüğü gence ...
Denizlispor kader maçlarına çıkacak
YEREL HABERLER Denizlispor kader maçlarına çıkacak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X