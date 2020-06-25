Uzmanlar korona virüs ruh sağlığını etkiliyor Dr. Zıblak, “Ruhsal rahatsızlığı olmayan insanlarda birtakım ruhsal belirtilere yol açabilir”

Denizli Devlet Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Alper Zıblak, korona virüs salgınının (Covid19), insanları sadece fiziksel olarak değil ruhsal anlamda da etkilediğini belirterek bu dönemde ruh sağlığının bozulabileceğini vurguladı ve bazı önerilerde bulundu. Zıblak, “Korona virüs insanların ruh sağlığında bozulmalara ya da psikiyatrik hastalığa sahip kişilerde hastalığın alevlenmesine, dolayısıyla hem kişide hem de bakım verende strese yol açabilir.” dedi.

Denizli Devlet Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Alper Zıblak, tüm dünyayı sarsan korona virüs salgının insanlarda ruhsal anlamda etkilerini anlattı. Korona virüsün tüm dünyayı yaş, cinsiyet, ırk, kültür, din ve ekonomik durum ayırt etmeksizin etkileyen bir hal aldığını belirten Psikiyatri Uzmanı Dr. Alper Zıblak, bu sürecin, herhangi bir ruhsal rahatsızlığı olmayan insanlarda birtakım ruhsal belirtilere yol açabileceğini söyledi. Psikiyatrik hastalığa sahip kişilerde ise hastalığın alevlenmesine neden olabileceğini söyleyen Zıblak, “Korona virüs salgını, Dünya Sağlık Örgütü tarafından Mart 2020’den itibaren pandemi olarak kabul edildi. Dolayısıyla hem fiziksel hem de ruhsal olarak dünyadaki tüm insanlar olarak benzer bir sürecin içinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Enfeksiyondan korunma ve kontrol anlamında fiziksel önlemlerin neler olduğunu pandemi ile geçirdiğimiz bu süreçte öğrendik fakat ruhsal olarak ne gibi önlemler alabiliriz, bunu da iyi bilmeliyiz. Çünkü yaşadığımız bu pandemi, insanların ruh sağlığında bozulmalara ya da psikiyatrik hastalığa sahip kişilerde hastalığın alevlenmesine, dolayısıyla hem kişide hem de bakım verende strese yol açabilir. ” dedi.

“Kişilerde hasta olma ya da ölüm korkusu meydana gelebilir”

Korona virüsün insanlara etkilerinden bir diğerinin ise ruh sağlığı bozukluğu olduğuna dikkat çeken Zıblak, “ Virüse maruz kalınmasa da, kişilerde hasta olma ya da ölüm korkusu, çaresizlik hissi veya hasta olan kişiler ile ilgili suçluluk duygusu meydana gelebilir. Yaşanan bu duygular yoğunlaştıkça ruhsal olarak kişinin, daha zayıf düşmesine yol açabilir. Hastalıkla mücadele edenlerin ve yakınlarının yaşadığı strese bir de hastalık nedenli damgalanma, damgalanmanın getirdiği yalnızlık hissi de eklenebilir. Depresyon, yalnızlık hissi, çaresizlik, ümitsizlik, kaygı ve panik hissi, yoğun korkular, sinirlilik, tahammülsüzlük, öfke patlamaları, isteksizlik, konsantrasyon güçlüğü, aşırı zihinsel uğraşlar ve düşünceler, uyku ve iştah sorunları, bedensel sorunlar hepimizin yaşayabileceği ruhsal sıkıntılar olarak yaşamımıza girebilir” ifadelerini kullandı.

“Her gün aynı saatlerde uyuyup uyanın”

Dr. Alper Zıblak, COVID19’la mücadelede ruh sağlımızı korumak adına alınabilecek önlemler ve yapılabilecekler konusunda da önerilerde bulunarak umut duygusunu korumanın ve olumlu düşünmeyi sürdürmenin önemli olduğunu söyledi ve şöyle konuştu: “Pandemi süresince; Bedeninize iyi bakın. Sağlıklı, dengeli yemekler yemeye çalışın, düzenli egzersiz yapın, bolca uyuyun, alkol ve uyuşturuculardan kaçının. Diğer kişilerle bağlantı kurun. Endişelerinizi ve nasıl hissettiğinizi bir arkadaşınız ya da aile üyenizle paylaşın. Sağlıklı ilişkileri sürdürün. Korona virüs salgını ile mücadelede bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkileri daha da önem kazanan uyku kalitesini arttırmak için, her gün aynı saatlerde uyuyup uyanın, yatmadan en az bir saat önce elektronik cihazları kullanmayı bırakın, çay ve kahve tüketiminize dikkat edin. Gün ışığı almayı ihmal etmeyin” şeklinde konuştu.

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