Ailesini ziyarete gelen genç kız ölümden döndü 3. kattan düşen genç kız tente sayesinde hayata tutundu Balkon demirine oturan genç kız mermerin kayması sonucu 3. kattan düştü Perihan Kılıçelli: “Belki o demirler olmasaydı ben hayatta değildim veya felçtim”

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Denizli’nin Kale ilçesinde apartmanın 3’üncü kat balkonundan aşağı düşen 17 yaşındaki genç kız, işyerinin tentesinin üzerine düştü. Sosyal medyada yayınladığı dans videolarıyla tanınan genç kız ölümden dönerek, omuriliğinde zedelenme oluştuğunu belirtti. Genç kız, “Belki o demirler olmasaydı ben hayatta değildim veya felçtim şuanda çok şükür iyiyim, durumum çokta kötü değil ailemle birlikteyim hepsi yanımdalar” dedi.



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