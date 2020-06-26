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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

İHA

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yoldan çıkan otomobil şarampole yuvarlandığı kazada 3 kişi yaralandı.

Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde yoldan çıkan otomobil şarampole yuvarlandığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Acıpayam ilçesi Yassıhöyük Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman K. idaresindeki 38 FK 492 plakalı otomobil Denizli kent merkezine seyir halindeyken kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 6 metrelik şarampole düşen otomobil ters bir şekilde durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri otomobil içerisinde bulunan aynı aileden olduğu belirtilen sürücü Süleyman K., eşi Safinaz K. ve torunu Kayra T., bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, jandarma ile itfaiye, polis ve sağlık ekipleriyle birlikte ambulansa taşınmasının ardından Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, meydana gelen kazada can kaybı yaşanmazken otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaza ile ilgili inceleme çalışmasının başlatıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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