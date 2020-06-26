Hırsızlık şüphelisi, refakatçi olduğu hastanede yakalandı

<br>Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 5 evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla aranan şüpheli, bir yakınının yanında refakatçi olarak kaldığı hastanede, jandarma tarafından yakalandı.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 5 ayrı evde yaşanan hırsızlık olaylarının ardından çalışma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, hırsızlık olaylarının yaşandığı adreslerin çevrelerinde bulunan güvenlik kameralarında yaptığı incelemeyle, şüphelinin S.R.S. olduğunu tespit etti. S.R.S., Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde bir yakınının yanında refakatçi olarak kaldığı sırada, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.<br>İfadesinde, evlerden çaldığı malzemeleri sattığını söyleyen şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.<br>Öte yandan S.R.S.'nin hırsızlık yapmayı planladığı bir evi, bahçesinden gözetlediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletle gelen şüpheli, bahçesine girdiği evi gözetlemeye başlıyor. Güvenlik kamerasını fark edince de bahçeden çıkıyor. <br>Şüphelinin, gözaltına alınmadan önce refakatçi olarak kaldığı hastanede, koridorda yürümesi de kameralara yansıdıDHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT <br>2020-06-26 12:23:10<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.