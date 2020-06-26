Denizli'de 6 köpek zehirlendi

<br>Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde, farklı noktalarda 6 köpek ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede, köpeklerin zehirlenerek telef oldukları belirlendi.<br>Bozkurt ilçesi İnceler Mahallesi'nde, birbirine yakın yerlerde köpeklerin cansız halde yattığını görenler, durumu belediye ekiplerine bildirildi. Mahalleye giden belediye ekipleri, 6 köpeği ölü olarak buldu. Telef olan köpekler, belediye ekipleri tarafından bulunduğu yerlerden alındı. Yapılan ilk incelemede köpeklerin zehirlendiği belirlendi. Jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.<br>Denizli Hayvan Dostları Derneği Başkanı Temime Kumova, yaşanan olaya tepki göstererek, "Bu insanlık dışı bir olay. 6 köpek zehirlenerek öldürülmüş. Onların da tıpkı bizim gibi canları var. Köpeklere bunu yapanların bulunmasını istiyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Denizli / Bozkurt Deniz TOKAT<br>2020-06-26 16:28:31<br>

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