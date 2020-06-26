Telefondan eskort dolandırıcılığına 7 gözaltı (2)

<br>TUTUKLANDILAR<br>Denizli'de, polisin telefon üzerinden eskort dolandırıcılığı yaptıkları ileri sürülen kişilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 1'i kadın 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT<br>2020-06-26 18:08:39<br>
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