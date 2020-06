Düğün salonları ve internet kafeler 1 Temmuz’da faaliyete başlayacak

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi yayınladığı genelge ile internet kafeler ve düğün salonları 1 Temmuz itibariyle faaliyete başlayacak. Düğünlerde sürelerin kısa tutulması ve mümkün oldukça açık havada yapılması, internet kafelerde ise şeffaf branda, cam bölme gibi temas azaltıcı tedbirlerin alınması ve klavye, bilgisayar faresi ve oyun konsolu gibi ekipmanların her müşteriden sonra yüzde 70’lik alkolle silinmesi şartı getirildi.

Denizli il Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1 Temmuz itibariyle kent genelinde hizmete başlayacak olan düğün salonları ve internet kafeler için alınacak tedbirler kapsamında genelge yayımladı. Normalleşme sürecinin başlamasıyla faaliyetleri durdurulan alanlar tekrar hizmete başlıyor. Bu kapsamda 1 Temmuz itibariyle hizmete başlayacak olan düğün salonlarında süreler kısa tutulması ve mümkün olduğunca açık havada yapılması şartı ile yapılacak. Düğün salonlarının girişlerinde dezenfektan olması, katılacak tüm misafirlerin ateş ölçümü yapılması ve maske kullanması ise bir diğer şart oldu. Gelin ve damat harici katılan misafirlerin oynaması yasaklandı. Ayrıca masalar arasında 1,5 metrelik sosyal mesafe olması ve her masada yüzde 70 oranında alkol olan kolonya olması gerektiği açıklandı.

İnternet kafeler 1 Temmuz’da faaliyete geçecek

Pandemi sebebiyle uzun süredir faaliyeti kısıtlanan bir diğer işletmelerden olan internet kafelerde 1 Temmuz itibariyle hizmete başlayacak. Yayımlanan genelgede faaliyete başlayacak olan internet kafelerde şeffaf branda, cam bölme, ahşap kenarlık gibi unsurlarla teması azaltıcı tedbirlerin alınması şartı getirildi. Bir diğer şart ise masa ve sandalyeleri bilgisayar ekranı, klavye ve bilgisayar faresi, oyun konsolu ile ekipman ve malzemelerin her müşteri kullanımından sonra yüzde 70’lik alkolle silinmesi oldu.

