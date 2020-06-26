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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Altın' dolandırıcılığından aranan şüpheli balkondan atladı

DHA

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- KÜTAHYA'da, kendisini savcı olarak tanıtarak bir kişiyi 4 kilogram altınını alıp, dolandıran Sinan Ş., Denizli´de polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Polisten kaçmaya çalışırken 1'inci kattaki balkondan atlayan ve bacağını kıran Sinan Ş. polis gözetiminde hastaneye kaldırıldı. Kütahya'da Pazar günü bir kişiyi cep telefonuyla arayan kişi ya da kişiler, kendilerini savcı olarak tanıtıp, kuyumcu soyulduğunu, altınların çalındığını ve kuyumcu sahibinin öldürüldüğünü söyleyip, kimliğinin bulunduğu söyledi. Bu kişiye elinde bulunan altınların çalınan...

'Altın' dolandırıcılığından aranan şüpheli balkondan atladı

<br>Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- KÜTAHYA'da, kendisini savcı olarak tanıtarak bir kişiyi 4 kilogram altınını alıp, dolandıran Sinan Ş., Denizli´de polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Polisten kaçmaya çalışırken 1'inci kattaki balkondan atlayan ve bacağını kıran Sinan Ş. polis gözetiminde hastaneye kaldırıldı.<br>Kütahya'da Pazar günü bir kişiyi cep telefonuyla arayan kişi ya da kişiler, kendilerini savcı olarak tanıtıp, kuyumcu soyulduğunu, altınların çalındığını ve kuyumcu sahibinin öldürüldüğünü söyleyip, kimliğinin bulunduğu söyledi. Bu kişiye elinde bulunan altınların çalınan altınlarla karşılaştırılacağını, bunun için eve gelen savcıya altınları teslim etmesi gerektiğini söylediler. Telefonu kapatan kişi, bankanın kasasında bulunan 4 kilogram altını alıp, eve gelen ve kendisini savcı olarak tanıtan kişiye teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kişi, polisi arayıp ihbarda bulundu. Olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri dolandırıcılık olayını Sinan Ş.´nin gerçekleştirdiğini tespit etti.<br>KÜTAHYA EMNİYETİ ÖZEL EKİP KURDU<br>Dolandırılma olayıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, 4 kişilik özel ekip kurdu. Deneyimli polislerden oluşan özel ekip, izini kaybettiren Sinan Ş.'nin olayın ardından Denizli'deki sevgilisi Arzu Y.'nin evinde saklandığını tespit etti. Denizli'ye gelen ve Altıntop Mahallesi Çaybaşı Caddesi'ndeki apartmanın çevresinde önlem alan özel ekip, Sinan Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı.<br>BALKONDAN ATLAYIP KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN, YAKALANDI<br>Sevgilisinin evinde saklanan Sinan Ş. eve polis geldiğini fark edince apartmanın 1'inci katındaki balkondan yan binanın bahçesine atladı. Sağ bacağı kırılan Sinan Ş. yaralı halde binanın bodrum katında saklanırken, yakalandı. Sinan Ş. olay yerine gelen sağlık görevlilerince polis nezaretinde Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sinan Ş.'nin saklandığı evde oturan sevgilisi Arzu Y. ile annesi Ferizan Y.  de gözaltına alındı. Polis 4 kilogram altını bulmaya çalışıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN<br>2020-06-26 19:30:59<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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