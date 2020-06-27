Merkezefendi, Dwight Coleby ile anlaştı

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<br>DENİZLİ, (DHA)Türkiye Basketbol Ligi'nde üst üste adımlarla yeni sezon kadrosunu erken şekillendiren Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, ABD'li pivot Dwight Coleby ile anlaştı. <br>Ülkemizde geçen sezon Süper Lig'de Sigortam.net İTÜ'de 14.1 sayı, 7.4 ribaund, 0.9 asist istatistikleri ile oynayan 26 yaşında, 2.06 boyundaki basketbolcu, sezon bitmeden İtalya'nın Dinamo Sassari takımına transfer olmuştu. Daha önce genel menajerlik görevine Evren Yenice'yi getirip antrenör Şahin Ateşdağlı'yla sözleşme yenileyen Denizli ekibi, iç transferde Ümit Sonkol, Gökhan Yazıcıoğlu, Denizcan Çevik, Barış Kaan Özkan, Bertan Baştan, Altan Erol ve Bora Hun Paçun, dış transferde ise Konyaspor'dan Mehmet Özdoğan, Akhisar Belediye Basket'ten Merthan Mutlu ile Manisa BŞB'den guard Isiah Umipig'le kontrat imzalamıştı.<br> DHA-Spor Türkiye-Denizli <br>2020-06-27 11:34:33<br>

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