YKS sınavına 1 dakika kala polis ekipleri sayesinde sınava yetişti Nüfus cüzdanını kaybeden öğrenci polisler sayesinde sınava yetiştirildi

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) öncesinde nüfus cüzdanını kaybeden öğrenci, bina sorumlusu polis ekipleri tarafından motosiklete bindirilerek Pamukkale İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne yetiştirildi. Nüfus kaydının örneğini alan öğrenci, sınava 1 dakika kala yetiştirildi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Sınavı’na (AYT) Denizli’de 19 bin 990 aday sınav heyecanı yaşadı. Erken saatlerde sınav yapılacak okullara giden öğrenci ve veliler heyecanlı bir şekilde okul önünde beklediler. Okul önlerinde ise yoğunluk oluştu. Okula giriş saatinin gelmesi ile birlikte öğrenciler sınav salonlarına sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde içeriye alındı. Maske ve dezenfektan dağıtılan öğrenciler yerlerini aldıktan sonra sınav başlangıç saatini beklediler. Polis ekipleri okul çevresinde sosyal mesafe kuralları konusunda uyarılarda bulundu.



Nüfus cüzdanını kaybeden öğrencinin yardımına trafik polisi yetişti

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