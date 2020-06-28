Kuş cenneti Yayla Gölü koruma altına alındı

<br>Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde 182 kuş türünü barındıran ve doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini hayran bırakan Yayla Gölü, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi.<br>Buldan ilçesinin Süleymanlı Mahallesi'nde çam ağaçları arasında bulunan Yayla Gölü temiz havası, yeşil doğasıyla ziyaretçilerin akınına uğruyor. Fotoğraf tutkunlarının uğrak noktalarından olan 466 dekar alana yayılan Yayla Gölü, 188 çeşit bitki, 158 çeşit kuş türüne de ev sahipliği yapıyor. 'Kuş cenneti' olarak da bilinen Yayla Gölü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugün Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi. Yayla Gölü için alınan karar ilçede sevinçle karşılandı.<br>Çameli ilçesindeki Kusuru Gölü de geçen yıl 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilmişti.<br>GÖL DOĞASEVERLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR<br>Buldan ilçesinin Süleymanlı Mahallesi'nde çam ağaçları arasında bulunan, 1155 metre rakımdaki, potansiyel doğal SİT alanı durumundaki Yayla Gölü, doğal güzelliğiyle 4 mevsim görenleri kendisine hayran bırakıyor. Doğal güzelliğiyle fotoğraf platosunu andıran, Denizli'ye 58 kilometre mesafedeki göl, doğaseverlerin yoğun ilgisini çekiyor. Üzerinde nilüfer çiçeklerinin görsel bir şölen sunduğu gölde yüzen ördek ve kazlar seyrine doyumsuz bir manzara oluşturuyor.<br>DHA-Genel Türkiye-Denizli / Buldan Deniz TOKAT <br>2020-06-28 16:58:58<br>

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