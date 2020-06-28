Doğa güzelliği Yayla Gölü hassas koruma alanı ilan edildi 1100 rakıma sahip Yayla Gölü Hassas Koruma Alanı ilan edildi

Cumhurbaşkanı kararnamesi ile doğal sit alanı olan Buldan Yayla Gölü kesin korunacak hassas koruma alanı ilan edildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yayla gölü üzerinde bulunan nilüferler ve gölün çevresindeki at, inek ve ördekler görsel şölen oluşturuyor.

Denizli’nin Buldan ilçesinde bulunan ve 1100 rakıma sahip olan Yayla Gölü, 466 hektar alana sahip. Yabani tavşan, oklu kirpi, yeşilbaş ördek, ak pelikan ve sakar meke gibi hayvanların bulunduğu yayla gölünde 180 çeşit kuş türü bulunuyor. 2 çeşidi endemik olmak üzere 95 çeşit bitki grubunun yer aldığı göl, yaz aylarında vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Kimi vatandaşlar gölün etrafına çadır kurarak burada birkaç gün vakit geçirirken, kimi vatandaşlar ise hafta sonu piknik yapıyor. Eriyen kar ve yağmur suları ile dibindeki kaynaklardan beslenen gölün üzerindeki nilüferler ise görsel şölen oluşturuyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan kararname ile daha öncesinde 1. Derece Doğal Sit Alanı ilan edilen yayla gölü Kesin Korunacak Hassas Alan ilan edildi. Gölde kaynak değerlerinin korunması için, alan kullanımı ve alana tüm çevresel etkiler sınırlandırılacak. Ayrıca gereken durumlarda insanların bölgeye girişleri engellenecek. Bölgede yapılacak bilimsel araştırmalar, eğitim ya da çevresel izleme amacıyla yapılacak faaliyetler halinde ise özel önlemler alınarak korunacağı ve yapı yasağı getirilen mutlak alan ilan edildi.

Vatandaşların yoğun ilgisi olduğunu belirten Buldan Ticaret Odası Meclis Başkanı İbrahim Acıkara, “Yeni çıkan Cumhurbaşkanı kararnamesi ile Buldan Yayla Gölü hassas koruma alanı ilan edildi. Artık gölde hiçbir işlem yapılamayacak. Şu anda gölümüzde endemik olarak çok sayıda bitki ve hayvan türleri mevcut. Özellikle yaz döneminde kampçılar çadır kurma şeklinde geliyorlar. Hafta sonu ise piknikçiler geliyor. Doğal sit alanıydı. Bu kararname ile artık hassas bölge ilan edildi. Yayla gölü 1100 rakıma sahip. Yüzyıllar önce oluşmuş gölümüz, kar ve yağmur suları ile beslendiği gibi gölün içinde besleyici su kaynakları da mevcut. Göl hala daha güzel” dedi.

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