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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

İHA

Denizli'nin Kale ilçesinde, yoldan çıkan otomobil takla atarak şarapole yuvarlandığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Denizli’nin Kale ilçesinde, yoldan çıkan otomobil takla atarak şarapole yuvarlandığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kale ilçesi TOKİ Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail A., yönetimindeki 20 K 3576 plakalı otomobil ile ilçe merkezine seyir halindeyken kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 3 metrelik şarampole yuvarlanan otomobil ağaca çarparak ters bir şekilde durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri otomobilde içerisinde olan sürücü İsmail A. ve Mehmet A., kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralıları Kale Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, kazada can kaybı yaşanmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kaza ile ilgili inceleme çalışmasının başlatıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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