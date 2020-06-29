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Türkiye'nin kekik ambarında hasat hareketliliği

DHA

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - TÜRKİYE'nin kekik ihtiyacının yüzde 92'sini karşılayan Denizli'de, hasada başlandı. Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, bu yıl yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle yüzde 20'luk bir rekolte kaybı yaşandığını belirtti. Dünyanın en önemli kekik üretim merkezlerinden Pamukkale ilçesinde hasat heyecanı başladı. Ürünleri olgunlaşan çiftçiler, biçme işlemi için tarım arazilerinde hummalı bir çalışma başlattı. Traktörlerin arkasına takılan biçme makinesiyle tarlalardan toplanan kekikler kurutma işlemi için tarlalarda iki gün bekletiliyor. Daha sonra toplanarak...

Türkiye'nin kekik ambarında hasat hareketliliği

<br>Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - TÜRKİYE'nin kekik ihtiyacının yüzde 92'sini karşılayan Denizli'de, hasada başlandı. Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, bu yıl yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle yüzde 20'luk bir rekolte kaybı yaşandığını belirtti.<br>Dünyanın en önemli kekik üretim merkezlerinden Pamukkale ilçesinde hasat heyecanı başladı. Ürünleri olgunlaşan çiftçiler, biçme işlemi için tarım arazilerinde hummalı bir çalışma başlattı. Traktörlerin arkasına takılan biçme makinesiyle tarlalardan toplanan kekikler kurutma işlemi için tarlalarda iki gün bekletiliyor. Daha sonra toplanarak harman edilen kekikler, patozla dövülüyor. Temizlenen kekikler çuvallara doldurulup, satışa hazır hale getiriliyor.<br>5 BİN AİLE İÇİN GELİR KAPISI<br>Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, bu yıl bölgede yaşanan zirai don nedeniyle yüzde 20'lik bir rekolte kaybı yaşandığını belirtti. Kentte 148 bin dekarlık bir alanda kekik üretimi yapıldığını ifade eden Gemici, "Bu bölgede zirai ilaç kullanılmadan çok kaliteli kekik ürünü yetiştiriliyor. Yıllık ortalama 15 bin ton kekik üretimine sahibiz. Yaklaşık 5 bin aile için gelir kapısı durumunda. Ülke ekonomisine 55 milyon dolarlık bir ihracat katkısı sunuluyor. Kekiğin kilogram fiyatı kalitesine göre 10 lira ve üzerinde alıcı buluyor. Bu fiyatlar üreticiyi memnun edecek bir seviyede" dedi.<br>'KEKİĞE RAĞBET HER GEÇEN GÜN DAHA DA ARTACAK'<br>Koronavirüs ile mücadele günlerinde kekiğe olan rağbetin arttığını dile getiren Gemici, "Tüm dünyanın başına bela olan koronavirüs, insanlara çeşitli çareler aratıyor. Kekiğin içerisinde 2 bin 400 etken madde bulunuyor. Antibakteriyel ve mikrop kırıcı özelliği de bulunuyor. İlerleyen dönemlerde kekiğin tedavilerde reçeteyle yönlendirilecek bir ürün olacağına inanıyoruz. Kekiğe rağbet her geçen gün daha da artacak. Koronavirüs ile mücadele ettiğimiz günlerde insanların büyük bir bölümü kendilerince tedavi yolları arıyor. Bunların içerisinde kekik ve kekik çayı, kekik yağı ve kekik suyuna ilgi daha da arttı" diye konuştu.<br>'YAĞ ORANI YÜKSEK KALİTELİ KEKİKLER ÜRETİYORUZ'<br>Tarlasında kekik hasat eden Güzelpınar Mahalle Muhtarı Ergün Gürsoy, yıllık 10 ton üretim yaptığını belirtip, "Daha önceleri tütün ve arpa buğday üretimi yapıyorduk. Bu ürünlerden elde edilen gelir düşük olduğunu için daha sonra bu bölgede kekik üretimine yönelme başladı. Kekik üretimiyle birlikte gelirlerimiz de arttı. Çiftçiler meşakkatli bir üretim yapıyor. Hiç zirai ilaç kullanmadan kekiklerimizi üretiyoruz. Yağ oranı yüksek kaliteli kekikler üretiyoruz. Kekiklerimiz çeşitli ülkelere ihraç ediliyor. Bu bizi gurur veriyor" dedi.<br>KADINLARIN ZORLU MESAİSİ<br>Orak ile tarladaki kekikleri biçen Huriye Gürsoy, kekik üretiminin zorlu bir çalışma gerektirdiğini ifade edip, şunları söyledi:<br>"Kekiği traktörlerin arkasına taktığımız biçme makinesiyle hasat ediyoruz. Biz kadınlar da makinenin ardından orakla kalan kekikleri topluyoruz. Mart ayından itibaren tarlalarda çalışmaya başlıyoruz. Çapasını yapıp yabani otları temizliyoruz. Haziran ayının sonunda hasada başlıyoruz. Kurutup çuvallara dolduruyor ve satışa hazır hale getiriyoruz. Bu işlem yorucu ve zor bir süreç oluyor."DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT <br>2020-06-29 09:08:09<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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