3 bin 500 metrekarelik alan beton parke taşı ile yenilendi

Pamukkale Belediyesi 23 mahallede başlattığı üst yapı çalışmalarına devam ediyor. İlçenin en uzak mahallelerinden olan Akdere Mahallesinde 2 haftada 3 bin 500 metrekare alan, beton kilit parke taşı döşeme işlemini tamamladı.

Pamukkale Belediyesi’nin 23 mahalleyi kapsayan beton kilit parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 200 bin metrekare alanın beton kilit parke taşı ile döşeneceği Pamukkale’de Akdere mahallesindeki çalışmalar sona erdi. Yaklaşık 2 hafta boyunca Pamukkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma ile mahallenin çehresi değişti. 3 bin 500 metrekarelik alan beton kilit parke taşı döşenirken, Akdereli vatandaşlar yeni yolları kullanmaya başladı. Ayrıca Pamukkale Belediyesi ekipleri, Güzelköy, Kale ve Uzunpınar’da üst yapı çalışmalarına devam ediyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, zaman zaman yapılan çalışmaları yerinde incelerken, “Üst yapı çalışmalarımızın bu bölümünde 23 mahallemizde beton kilit parke taşı döşeme işi yapılıyor. Akdere merkeze en uzak mahallelerimizden biri. Bu mahallemizde çalışmalarımızı kısa sürede tamamladık. 3 bin 500 metrekarelik alan beton kilit parke taşı döşenerek halkımızın kullanımına sunuldu. Üst yapı çalışmalarımız bu kapsamda yer alan mahallelerimizde aralıksız devam edecek. İlçemizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın mutluluğu için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

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