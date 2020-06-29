Denizli’de 562 farklı asayiş olayında 312 şüpheli gözaltına alındı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son 1 haftada 16 bin 635 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 119 şahıs yakalanırken, 562 farklı asayiş olayında ise 312 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli’de polis ekipleri tarafından 17 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 16 bin 635 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 119 şahıs yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 98 şahıs gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şahıslardan 60’ı tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Yapılan çalışmalarda, 3 adet ruhsatsız tabanca, 18 adet fişek ve mermi, 2 adet kesici ve delici alet, 2 adet çalıntı motosiklet, 5 adet bisiklet, 2 bin 124 adet hap, 60 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, ele geçirildiği belirtildi. Nitelikli dolandırıcılık olayında 1 adet dizüstü bilgisayar, 13 adet cep telefonu, 13 adet cep telefonu hat kartı, 5 adet USB bellek, 4 adet bilgisayar hard diski, 5 adet hafıza kartı ele geçirildiği öğrenildi.

Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 562 farklı asayiş olayında ise 312 şüphelinin gözaltına alındığı, adliyeye sevk edilen şahısların 14’ü tutuklanarak ceza evine gönderildikleri bildirildi.

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