Kaçak parfüm satmak isterken yakalandı

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Denizli’de, farklı markalarda kaçak parfümleri satmak isteyen şahsa düzenlen operasyonda onlarca kaçak parfüm ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.

Denizli’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri farklı markalarda kaçak parfüm satışı gerçekleştiren şahsa yönelik operasyon düzenledi. Kent genelinde her türlü kaçakçılığın önüne geçmek amacıyla düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alınırken 93 adet kaçak parfüm ele geçirildi.

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