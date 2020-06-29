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Uyuşturucu ticareti ve farklı suçları bulunan 137 yabancı uyruklu şahsa gözaltı

İHA

Uyuşturucu ticareti ve farklı suçları bulunan 137 yabancı uyruklu şahsa gözaltı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve yasa dışı yollarla geçimini sağlayan 137 yabancı uyruklu kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Denizli’de uyuşturucu madde ticareti yapan, yasa dışı yollarla geçimini sağlayan ve kamu düzeni ile kamu sağlığı açısından tehdit oluşturan yabancı uyruklu şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Ülkeye kaçak yollarla giren, kentte izinsiz kalan ve çalışan ile yasal kalma sürelerini ihlal ettiği tespit edilen 137 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 137 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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