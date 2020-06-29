Denizli'den 6 ayda toplam 137 kişi sınır dışı edildi

<br>Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, son 6 ayda Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapıp, başta uyuşturucu ticareti olmak üzere çeşitli suçlara karışan yabancı uyruklu 137 kişi sınır dışı edildi<br>Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan ve Denizli'de başta uyuşturucu ticareti olmak üzere çeşitli suçlara karışan kişilere yönelik başlattığı çalışma kapsamında son 6 ayda toplam 137 yabancı uyruklu kişiyi gözaltına aldı. İçinde cezaevinden tahliye olan, izinsiz çalışan ve yasal kalış sürelerini aşan yabancı uyrukluların da bulunduğu 137 kişi, 'Kamu Düzenini veya Kamu Sağlığı Açısından Tehdit' oluşturdukları gerekçesiyle İl Göç İdaresi Müdürlüğü aracılığıyla sınır dışı edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN <br>2020-06-29 18:50:52<br>

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