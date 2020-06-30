Kumar oynayanlara sosyal mesafe cezası

<br>Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ'de polisin kumar oynandığını tespit ettiği 2 ayrı işyerine yaptığı operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle toplam 63 bin TL para cezası kesildi. <br>İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, Pamukkale ilçesinde 2 ayrı iş yerinde kumar oynandığını tespit etti. Önceki gün (Cumartesi) eş zamanlı operasyon yapan polis ekipleri 2 ayrı işyerinde 11'i kumar oynarken toplam 20 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda kumar oyununda kullanıldığı tespit edilen 660 TL ve oyun kartları ele geçirildi. Kumar oynama suçundan 11 kişiye toplam 13 bin 475 TL para cezası kesildi. Ayrıca gözaltına alınan toplam 20 kişiyi de koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL olmak üzere toplam 63 bin TL para cezası kesildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN<br>2020-06-30 00:44:32<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.