Denizli'deki FETÖ operasyonunda 1 tutuklama

<br>Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 1'i tutuklandı.<br>Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY şüphelilerine yönelik operasyon yaptı.<br>Ankesörlü hatlardan ardışık arama yaptıkları, örgütün sağlık yapılanmasında oldukları ve etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istedikleri belirlenen 1'i doktor 13 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.<br>Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN<br>2020-06-30 11:20:27<br>
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