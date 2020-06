Başkan Doğan'dan Vefa Grubuna ödül Başkan Doğan, “Tek amacımızın hizmet etmek olduğunu gösterdiniz”

Denizli Merkezefendi Belediyesi, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü kişiler ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlara yardımcı olmak ve onların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Merkezefendi İlçe Kaymakamlığı ile birlikte oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu'nda başarılı çalışmalara imza atan personelini ödüllendirdi.

Dünyayı sarsan korona virüs salgının Türkiye’de görülmesinin ardından yurt genelinde Vefa Sosyal Destek Grupları oluşturuldu. 65 yaş ve üstü kişiler ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamalarında ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek Grupları karşıladı. Merkezefendi İlçe Kaymakamlığı ile birlikte oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, Belediye Başkanı Şeniz Doğan tarafından ödüllendirildi. Başkan Doğan, Merkezefendi Kaymakamlığınca düzenlenen ‘Teşekkür belgesini ve Merkezefendi Belediyesi tarafından hazırlanan hediyeleri destek grubu çalışanlarına törenle teslim etti. Bütün enerjilerini virüsle mücadeleye yönelttiklerini söyleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Bütün dünyayı sarsan salgın Denizlimizi, Türkiye'mizi yakından etkiledi. Hiç beklemediğimiz bir anda, hiç tanımadığımız bir virüsle mücadele etmeye başladık. Bizlerde bütün işlerimizi bırakıp, bütün enerjimizi virüsle mücadeleye yönelttik. Çünkü en önemlisi bizim için can sağlığıydı. Can güvenliğimiz çok önemliydi. Bu anlamda kamu kurumları kendince tedbirleri almaya başladı. Kaymakamlığımız bünyesinde de yaptığımız hıfzıssıhha toplantıları sonucunda virüsle mücadelede, vatandaşlarımıza yardımcı olabilmesi noktasında bir grubun oluşturulması talep edildi ve sonrasında kabul edildi” dedi.



“Çok önemli bir görev yaptınız”

Zorlu bir sürecin yaşandığını belirten Başkan Doğan, “Her ilçe kendi bünyesinde kaymakamlık önderliğinde, Belediye Başkanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Diyanet ile birlikte bir grup oluşturuldu. Bu grubun adı da 'Vefa Sosyal Destek Grubu'ydu. Niye vefa? Çünkü yaptığınız iş çok önemliydi. İnsanlar gerçekten zor bir dönem geçirecekti. Sokağa çıkma yasakları vardı. Virüs özellikle 60, 65 yaş üstünü derinden etkiliyordu. Virüs pençesine ilk olarak sağlık sorunları, kronik hastalıkları olan, engelli vatandaşlarımızı alıyordu. Yine çocuklarımız için de çok sıkıntılı bir durum söz konusuydu. Belediyemizden vefa gruplarına, personel desteği istediler. Tabi bu desteğin bir kısmı araç, bir kısmı şoför, bir kısmı zabıta, bir kısmı diğer çalışan arkadaşlarımızdı. Bizler de tabi ki de gönüllü olarak bu desteği vermek zorundaydık” ifadelerini kullandı.



“Gece gündüz demeden çalıştınız”

Salgın dönemini güzel bir şekilde atlattıklarını söyleyen Başkan Doğan, “Sizler yaklaşık 3 ay boyunca vefa gruplarında çalıştınız. Gece gündüz, Cumartesi Pazar demediniz. İlgili birim müdürlerinizle yaptığımız istiarelerle sizleri takip ettik. Sizlerin can güvenliği de, can sağlığı da bizim için çok önemliydi. Bu dönemi güzel bir şekilde atlattık. Çok şükür Merkezefendimizde o dönemde vakaya rastlanmadı. Bu anlamda sizlere bir teşekkür etmek amacıyla da bugün burada bir araya geldik. Hemşehrilerimiz yeri geldi bir ilacını dahi almak için dışarı çıkamadı yeri geldi ekmek almaya çıkamadı. Sizler onların ihtiyaçlarını karşıladınız. Zaman içinde herkes bu virüsle mücadele etmeyi öğrendi. Vefa grupları görevini öğrendi. Bizler yerel yönetimler olarak nerelerde daha hassas davranacağız onları fark ettik. Denizli’de kamu kurumlarının ortak istişaresi sonucunda güzel bir birlik sağlandı. Bu şekilde o yoğun dönemdeki sıkıntıyı en az zararla atlattık. Tabi ki de virüs tehlikesi daha devam ediyor. Bizlerin de sizlerin de aynı şekilde güvenlik tedbirlerine sıkı sıkı uyması gerekiyor. Maske, hijyen kuralları çok önemli. Vatandaşları uyarmaya devam edeceğiz. Çünkü hepimizi etkileyecek bir konu bu. Bir kez daha Merkezefendi Belediyesi olarak bir aile olduğumuzu, tek amacımızın hizmet etmek olduğunu göstermiş oldunuz” şeklinde konuştu.

