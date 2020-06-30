Yüzde 50 zihinsel engelli kayıp genç aranıyor (2)

<br>YOLDA YÜRÜRKEN BULUNDU<br>Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kayıp olarak aranan, yüzde 50 zihinsel engelli Sezer İncesu, Serinhisar ilçesi yakınlarında yolda yürürken bulundu. İncesu, evine götürülerek, ailesine teslim edildi.Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Acıpayam Ramazan ÇETİN <br>2020-06-30 16:42:03<br>
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