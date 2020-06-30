Denizli’de ihracat yüzde 49,7 ithalat ise yüzde 23,1 azaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli’de ihracat yüzde 49,7 ithalat ise yüzde 23,1 azaldı

İHA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dış ticaret istatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda Denizli'de 2020 Mayıs ayında ihracat yüzde 49,7 ithalat ise yüzde 23,1 azaldı.

Denizli’de ihracat yüzde 49,7 ithalat ise yüzde 23,1 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dış ticaret istatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda Denizli’de 2020 Mayıs ayında ihracat yüzde 49,7 ithalat ise yüzde 23,1 azaldı.
TÜİK 2020 Mayıs ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. TÜİK verilerine göre, Denizli’de ihracat geçen yılın mayıs ayına oranla yüzde 49,7 azalarak 148 milyon 353 bin dolar oldu. İthalat ise yüzde 23,1 azalma göstererek 107 milyon 756 bin dolar oldu. Bu kapsamda Denizli yurt genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 11’inci il olurken ithalatta 14’üncü sırada yer aldı. İhracatta en yüksek pay ise imalat sanayi sektöründe oldu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 93,52 ile 141 milyon 893 bin dolar olurken ardından gelen tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,63 ile 3 milyon 900 bin dolar oldu. Üçüncü sırada yer alan madencilik, taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,66 ile 2 milyon 461 bin dolar oldu.

İthalatta en yüksek pay imalat sanayi sektöründe
Denizli’de ithalat sektöründe en yüksek payı yine imalat sanayi sektörü alarak yüzde 95,65 ile 103 milyon 489 bin dolar oldu. İthalatta tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı ise yüzde 3,51 ile 3 milyon 778 bin dolar olurken üçüncü sırada su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri sektörü yer alarak payı yüzde 0,44 ile 473 bin dolar oldu.
En fazla ihracat ve ithalat yapılan ülkeler Almanya ile Rusya Federasyonu oldu
Denizli’den, 2020 yılı Mayıs ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu. Almanya’ya yapılan ihracat 17 milyon 330 bin dolar olarak gerçekleşti. Almanya’yı sırasıyla 11 milyon 9 bin dolar ile Birleşik Krallık ve 10 milyon 401 bin dolar ile ABD izledi. 2020 yılı Mayıs ayında en fazla ithalat ise Rusya Federasyonu’ndan yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat 19 milyon 281 bin dolar olarak gerçekleşti. Rusya Federasyonu’nu sırasıyla 16 milyon 394 bin dolar ile Kazakistan ve 9 milyon 656 bin dolar ile Özbekistan izledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Zihinsel engeli bulunan kayıp genç bulundu Denizli’de kayıp genç 14 saat sonra bulundu
YEREL HABERLER Zihinsel engeli bulunan kayıp genç bulundu Denizli’de ...
Yüzde 50 zihinsel engelli kayıp genç aranıyor (2)
YEREL HABERLER Yüzde 50 zihinsel engelli kayıp genç aranıyor (2)
Jandarma çocuklara trafik kurallarını öğreten boyama kitabı hediye etti
YEREL HABERLER Jandarma çocuklara trafik kurallarını öğreten boyama ...
Başkan Doğan'dan Vefa Grubuna ödül Başkan Doğan, “Tek amacımızın hizmet etmek olduğunu gösterdiniz”
YEREL HABERLER Başkan Doğan'dan Vefa Grubuna ödül Başkan Doğan, “Tek ...
Yüzde 50 zihinsel engelli kayıp genç aranıyor
YEREL HABERLER Yüzde 50 zihinsel engelli kayıp genç aranıyor
Tesadüfen üretilen hoşgör kumaşına yurt dışından talep var
YEREL HABERLER Tesadüfen üretilen hoşgör kumaşına yurt dışından ...
Alt yapı sorunu dev projeyle tarihe gömülecek Başkan Zolan: “Günlük değil, yapılan yatırım yüz yıl kendilerine hizmet edecek” Alt yapı çalışmalarına vatandaşlardan tam not Vatandaş Fesih Teket: “Önceden yağmur yağdığında evlerimize su basıyordu”
YEREL HABERLER Alt yapı sorunu dev projeyle tarihe gömülecek Başkan ...
Denizli'deki FETÖ operasyonunda 1 tutuklama
YEREL HABERLER Denizli'deki FETÖ operasyonunda 1 tutuklama
Denizlispor'da İbisevic bombası 
YEREL HABERLER Denizlispor'da İbisevic bombası 
244 PAÜ’lü TEKNOFEST 2020’de yer alacak TEKNOFEST 2020’de en çok başvuru PAÜ’den
YEREL HABERLER 244 PAÜ’lü TEKNOFEST 2020’de yer alacak TEKNOFEST ...
Ağlarken bile kalp krizi riski bulunan minik Hüseyin, sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Ağlarken bile kalp krizi riski bulunan minik Hüseyin, ...
Kumar oynayanlara sosyal mesafe cezası
YEREL HABERLER Kumar oynayanlara sosyal mesafe cezası
Kumar oynayanlara sosyal mesafe cezası
YEREL HABERLER Kumar oynayanlara sosyal mesafe cezası
Kumar oynayanlara sosyal mesafe cezası
YEREL HABERLER Kumar oynayanlara sosyal mesafe cezası
Terör propagandasına 2 gözaltı
YEREL HABERLER Terör propagandasına 2 gözaltı
Denizli'den 6 ayda toplam 137 kişi sınır dışı edildi
YEREL HABERLER Denizli'den 6 ayda toplam 137 kişi sınır dışı edildi
Denizli'de 1 kişi FETÖ'den tutuklandı
YEREL HABERLER Denizli'de 1 kişi FETÖ'den tutuklandı
Uyuşturucu ticareti ve farklı suçları bulunan 137 yabancı uyruklu şahsa gözaltı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticareti ve farklı suçları bulunan 137 ...
Korona virüs tedbirlerine uymayan 311 kişiye 279 bin 900 TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Korona virüs tedbirlerine uymayan 311 kişiye 279 bin ...
Denizli’de uyuşturucu tacirlerine darbe
YEREL HABERLER Denizli’de uyuşturucu tacirlerine darbe
Denizli eğitim camiası bir hayırseverini kaybetti
YEREL HABERLER Denizli eğitim camiası bir hayırseverini kaybetti
Doğalgaz parladı, 3 işçi yanarak yaralandı
YEREL HABERLER Doğalgaz parladı, 3 işçi yanarak yaralandı
Doğalgaz parladı, 3 işçi yanarak yaralandı
YEREL HABERLER Doğalgaz parladı, 3 işçi yanarak yaralandı
Doğalgaz parladı, 3 işçi yanarak yaralandı
YEREL HABERLER Doğalgaz parladı, 3 işçi yanarak yaralandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X