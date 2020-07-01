Çalınan kekiğinin bulunmasına yardım edene ödül verecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çalınan kekiğinin bulunmasına yardım edene ödül verecek

DHA

Çalınan kekiğinin bulunmasına yardım edene ödül verecek

<br>Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, hasat ettirdiği 1 ton kekiği, kuruması için bıraktığı tarladan çalınan Hakan Aslankara, "Kekiğimi bulmama yardım edeni ödüllendireceğim. Kekiğin parasını hibe edeceğim. Amacım hırsızların yakalanması. Bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın" dedi.<br>Çal Belediyesi'nde zabıta memuru olarak görev yapan Hakan Aslankara, 19 Haziran günü Şapçılar Mahallesi'ndeki tarlasına ekili kekiklerin hasadını yaptırdı. Hasadın ardından da yaklaşık 1 ton kekiği kuruması için tarlada bıraktı. Ancak 2 gün sonra kontrol etmek için gittiği tarladan kekiklerin çalındığını gördü. Hemen durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma, kekikleri çalan kişi ya da kişileri yakalanmak için çalışma başlattı.<br>ÖDÜL VERECEK<br>Tarlasındaki kekikleri göremeyince büyük şok yaşadığını belirten Aslankara, "Beş dekar arazi üzerinde ekili olan kekiğimi biçtirdim. Kuruması için yığınlar halinde bıraktım. Pazar günü kontrol için geldiğimde yerinde yeller esiyordu. Yaklaşık 1 ton kekiğim çalındı. Maddi değeri de yaklaşık 10 bin lira. Parasında değilim. İlçemizde sadece kekik satarak, geçimini sağlayan çok sayıda aile var. Tek isteğim çalanların yakalanması ve cezalarını çekmeleri. Bu sayede de çiftçilerdeki korkunun ortadan kalkması. Çiftçiler korkularından tarlalarında yatıyor. Kekiklerinin başında nöbet tutuyor. Kekiğimi bulmama yardım edeni ödüllendireceğim. Görgü şahitlerine kekiğin parasını hibe edeceğim. Amacım hırsızların yakalanması. Bizim canımız yandı başkalarının canı yanmasın" dedi.<br>MAHALLELİ TEDİRGİN<br>Şapçılar Mahallesi Muhtarı Alaattin Mısırlı ise, "İlçemizde en önemli kaynaklarından biri kekik üretimi. Kekikte son dönemde yaşanan fiyat artışı nedeniyle üretim de arttı. Yaşanan hırsızlık olayının ardından üreticiler tedirgin. Kekikleri kimin çaldığı belli değil. Bu tedirginliğimizin giderilmesini istiyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Denizli / Çal Deniz TOKAT <br>2020-07-01 08:11:56<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kontrolden çıkan kamyonet tarlaya devrildi: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan kamyonet tarlaya devrildi: 3 yaralı
Asker uğurlamasında korkutan görüntü
YEREL HABERLER Asker uğurlamasında korkutan görüntü
Zihinsel engeli bulunan kayıp genç bulundu Denizli’de kayıp genç 14 saat sonra bulundu
YEREL HABERLER Zihinsel engeli bulunan kayıp genç bulundu Denizli’de ...
Denizli’de ihracat yüzde 49,7 ithalat ise yüzde 23,1 azaldı
YEREL HABERLER Denizli’de ihracat yüzde 49,7 ithalat ise yüzde 23,1 ...
Yüzde 50 zihinsel engelli kayıp genç aranıyor (2)
YEREL HABERLER Yüzde 50 zihinsel engelli kayıp genç aranıyor (2)
Jandarma çocuklara trafik kurallarını öğreten boyama kitabı hediye etti
YEREL HABERLER Jandarma çocuklara trafik kurallarını öğreten boyama ...
Başkan Doğan'dan Vefa Grubuna ödül Başkan Doğan, “Tek amacımızın hizmet etmek olduğunu gösterdiniz”
YEREL HABERLER Başkan Doğan'dan Vefa Grubuna ödül Başkan Doğan, “Tek ...
Yüzde 50 zihinsel engelli kayıp genç aranıyor
YEREL HABERLER Yüzde 50 zihinsel engelli kayıp genç aranıyor
Tesadüfen üretilen hoşgör kumaşına yurt dışından talep var
YEREL HABERLER Tesadüfen üretilen hoşgör kumaşına yurt dışından ...
Alt yapı sorunu dev projeyle tarihe gömülecek Başkan Zolan: “Günlük değil, yapılan yatırım yüz yıl kendilerine hizmet edecek” Alt yapı çalışmalarına vatandaşlardan tam not Vatandaş Fesih Teket: “Önceden yağmur yağdığında evlerimize su basıyordu”
YEREL HABERLER Alt yapı sorunu dev projeyle tarihe gömülecek Başkan ...
Denizli'deki FETÖ operasyonunda 1 tutuklama
YEREL HABERLER Denizli'deki FETÖ operasyonunda 1 tutuklama
Denizlispor'da İbisevic bombası 
YEREL HABERLER Denizlispor'da İbisevic bombası 
244 PAÜ’lü TEKNOFEST 2020’de yer alacak TEKNOFEST 2020’de en çok başvuru PAÜ’den
YEREL HABERLER 244 PAÜ’lü TEKNOFEST 2020’de yer alacak TEKNOFEST ...
Ağlarken bile kalp krizi riski bulunan minik Hüseyin, sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Ağlarken bile kalp krizi riski bulunan minik Hüseyin, ...
Kumar oynayanlara sosyal mesafe cezası
YEREL HABERLER Kumar oynayanlara sosyal mesafe cezası
Kumar oynayanlara sosyal mesafe cezası
YEREL HABERLER Kumar oynayanlara sosyal mesafe cezası
Kumar oynayanlara sosyal mesafe cezası
YEREL HABERLER Kumar oynayanlara sosyal mesafe cezası
Terör propagandasına 2 gözaltı
YEREL HABERLER Terör propagandasına 2 gözaltı
Denizli'den 6 ayda toplam 137 kişi sınır dışı edildi
YEREL HABERLER Denizli'den 6 ayda toplam 137 kişi sınır dışı edildi
Denizli'de 1 kişi FETÖ'den tutuklandı
YEREL HABERLER Denizli'de 1 kişi FETÖ'den tutuklandı
Uyuşturucu ticareti ve farklı suçları bulunan 137 yabancı uyruklu şahsa gözaltı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticareti ve farklı suçları bulunan 137 ...
Korona virüs tedbirlerine uymayan 311 kişiye 279 bin 900 TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Korona virüs tedbirlerine uymayan 311 kişiye 279 bin ...
Denizli’de uyuşturucu tacirlerine darbe
YEREL HABERLER Denizli’de uyuşturucu tacirlerine darbe
Denizli eğitim camiası bir hayırseverini kaybetti
YEREL HABERLER Denizli eğitim camiası bir hayırseverini kaybetti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X