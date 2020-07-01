4 yılda ihtiyaç sahibi 20 bin vatandaşa evde hizmet verildi 4 yıldır kimseye muhtaç değiller

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

4 yılda ihtiyaç sahibi 20 bin vatandaşa evde hizmet verildi 4 yıldır kimseye muhtaç değiller

İHA

Denizli Büyükşehir Belediyesinin, hizmete aldığı Evde Bakım ve Sağlık Merkezi 4. yılını geride bıraktı. İhtiyaç sahibi 20 binin üzerindeki vatandaşı 354 bin kez ziyaret eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, yüzleri güldürmeye, kimsesizlerin kimsesi olmaya devam ediyor.

4 yılda ihtiyaç sahibi 20 bin vatandaşa evde hizmet verildi 4 yıldır kimseye muhtaç değiller

Denizli Büyükşehir Belediyesinin, hizmete aldığı Evde Bakım ve Sağlık Merkezi 4. yılını geride bıraktı. İhtiyaç sahibi 20 binin üzerindeki vatandaşı 354 bin kez ziyaret eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, yüzleri güldürmeye, kimsesizlerin kimsesi olmaya devam ediyor.
Denizli'de günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen, evde bakım ve sağlık hizmetine ihtiyaç duyan yaşlı, engelli ve yatalak vatandaşların kişisel bakımları ile yaşadıkları evin temizlik ihtiyaçlarını gidermek için Haziran 2016'da hizmet vermeye başlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi, 4. yılını geride bıraktı. Bu süreçte ihtiyaç sahibi 20 binin üzerinde kişiye ulaşan Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi, 2016 yılından bu yana, 8 bin 129 kişiye evde bakım, 9 bin 121 kişiye de evde sağlık ve 2 bin 825 kişiye de hasta nakil hizmeti verdi. Bugüne kadar ihtiyaç sahibi binlerce vatandaşın imdadına koşan merkez 20 binin üzerindeki vatandaşı 354 bin kez ziyaret ederek dertlerine derman oldu. Evde Bakım ve Sağlık Merkezi, pandemi sürecinde tüm salgın tedbirlerine göre hareket ederek hizmetlerini sürdürdü. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Evde Bakım ve Sağlık Merkezi’nin çok önemsedikleri bir proje olduğunu belirterek, "Bu projeye sosyal belediyecilik felsefesinin vücut bulmuş hali diyebiliriz. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak, nerede yardıma muhtaç bir vatandaşımız varsa, nerede bize ihtiyaç varsa gece gündüz demeden yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Kurduğumuz bu merkezle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım eli uzatmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizim çalışma isteğimiz ve arzumuz, vatandaşlarımızın dualarıyla katlanarak artıyor. Biz istiyoruz ki, Denizli’de kimse 'ben yalnızım' demesin, 'benim derdim var' demesin, bilsin ki ona uzanacak bir el, yarasını saracak birileri var. Bütün gayretimiz Denizli’de yaşayan herkes mutlu olsun" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Domuz avcısı bu sefer hayat kurtardı
YEREL HABERLER Domuz avcısı bu sefer hayat kurtardı
Denizli polisinden uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı operasyon
YEREL HABERLER Denizli polisinden uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı ...
Başkan Erdoğan, elektronik ticarete dikkat çekti DTO’dan üyelerine 81 milyon 342 bin TL kredi desteği
YEREL HABERLER Başkan Erdoğan, elektronik ticarete dikkat ...
Liseler arası İHA yarışmasında Denizli derece aldı
YEREL HABERLER Liseler arası İHA yarışmasında Denizli derece aldı
Denizlispor'da Recep Niyaz sevinci
YEREL HABERLER Denizlispor'da Recep Niyaz sevinci
Yöresel ürünlerin satıldığı Evliyazadeler Konağı ziyaretçilerini bekliyor
YEREL HABERLER Yöresel ürünlerin satıldığı Evliyazadeler Konağı ...
Düğün sezonu başlamasıyla sahte altına dikkat Uzmanlar düğüncüleri sahte altına karşı uyardı
YEREL HABERLER Düğün sezonu başlamasıyla sahte altına ...
Tek türk ortağı PAÜ olan ESLP’nin son toplantısı online gerçekleşti
YEREL HABERLER Tek türk ortağı PAÜ olan ESLP’nin son toplantısı ...
Çalınan kekiğinin bulunmasına yardım edene ödül verecek
YEREL HABERLER Çalınan kekiğinin bulunmasına yardım edene ödül ...
Kontrolden çıkan kamyonet tarlaya devrildi: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan kamyonet tarlaya devrildi: 3 yaralı
Asker uğurlamasında korkutan görüntü
YEREL HABERLER Asker uğurlamasında korkutan görüntü
Zihinsel engeli bulunan kayıp genç bulundu Denizli’de kayıp genç 14 saat sonra bulundu
YEREL HABERLER Zihinsel engeli bulunan kayıp genç bulundu Denizli’de ...
Denizli’de ihracat yüzde 49,7 ithalat ise yüzde 23,1 azaldı
YEREL HABERLER Denizli’de ihracat yüzde 49,7 ithalat ise yüzde 23,1 ...
Yüzde 50 zihinsel engelli kayıp genç aranıyor (2)
YEREL HABERLER Yüzde 50 zihinsel engelli kayıp genç aranıyor (2)
Jandarma çocuklara trafik kurallarını öğreten boyama kitabı hediye etti
YEREL HABERLER Jandarma çocuklara trafik kurallarını öğreten boyama ...
Başkan Doğan'dan Vefa Grubuna ödül Başkan Doğan, “Tek amacımızın hizmet etmek olduğunu gösterdiniz”
YEREL HABERLER Başkan Doğan'dan Vefa Grubuna ödül Başkan Doğan, “Tek ...
Yüzde 50 zihinsel engelli kayıp genç aranıyor
YEREL HABERLER Yüzde 50 zihinsel engelli kayıp genç aranıyor
Tesadüfen üretilen hoşgör kumaşına yurt dışından talep var
YEREL HABERLER Tesadüfen üretilen hoşgör kumaşına yurt dışından ...
Alt yapı sorunu dev projeyle tarihe gömülecek Başkan Zolan: “Günlük değil, yapılan yatırım yüz yıl kendilerine hizmet edecek” Alt yapı çalışmalarına vatandaşlardan tam not Vatandaş Fesih Teket: “Önceden yağmur yağdığında evlerimize su basıyordu”
YEREL HABERLER Alt yapı sorunu dev projeyle tarihe gömülecek Başkan ...
Denizli'deki FETÖ operasyonunda 1 tutuklama
YEREL HABERLER Denizli'deki FETÖ operasyonunda 1 tutuklama
Denizlispor'da İbisevic bombası 
YEREL HABERLER Denizlispor'da İbisevic bombası 
244 PAÜ’lü TEKNOFEST 2020’de yer alacak TEKNOFEST 2020’de en çok başvuru PAÜ’den
YEREL HABERLER 244 PAÜ’lü TEKNOFEST 2020’de yer alacak TEKNOFEST ...
Ağlarken bile kalp krizi riski bulunan minik Hüseyin, sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Ağlarken bile kalp krizi riski bulunan minik Hüseyin, ...
Kumar oynayanlara sosyal mesafe cezası
YEREL HABERLER Kumar oynayanlara sosyal mesafe cezası

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X