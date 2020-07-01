Silahlı kavgada hayatını kaybeden adam toprağa verildi

Uşak’ta bir restoranda işletme sahibi ve müşteri arasında çıkan tartışma sonucu silahla vurulan Ahmet Yılmaz ikindi namazına müteakiben Şehitler 2 Mezarlığına defin edildi.

Geçtiğimiz günlerde Uşak’ta bir restoranda işletme sahibi ve müşteriler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada işletme sahibi Ahmet Yılmaz, silahla vurularak ağır yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 37 yaşındaki Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi 3 şahıs ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Yılmaz, yapılan otopsinin ardından ikindi namazına müteakiben Şehitler 2 Mezarlığına defin edildi. Yılmaz’ın cenaze namazındaki yoğunluk ise dikkatlerden kaçmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.