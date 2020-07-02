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JASAT’tan beğendiklerini çalan ‘Kırık Stop Farı’ çetesine operasyon Hırsızlık için çete kuran gençler jandarmanın 98 saatlik kamera incelemesi sonucu yakalandı Sosyal medya üzerinden iletişim kuran ‘Kırık Stop Farı’ çetesinin 5 üyesi tutuklandı

İHA

JASAT’tan beğendiklerini çalan ‘Kırık Stop Farı’ çetesine operasyon Hırsızlık için çete kuran gençler jandarmanın 98 saatlik kamera incelemesi sonucu yakalandı Sosyal medya üzerinden iletişim kuran ‘Kırık Stop Farı’ çetesinin 5 üyesi tutuklandı

Denizli’de, hırsızlık yapmak için ‘Kırık Stop Farı’ adında çete kuran ve sosyal medya üzerinden iletişim kurarak sadece beğendikleri motosikleti çalan 5 genç, JASAT timinin 98 saatlik kamera incelemesi sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; Denizli’de ve ilçelerde 3 ayda 12 motosiklet hırsızlığının meydana gelmesiyle jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) harekete geçti. JASAT ve Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, motosiklet hırsızlarını yakalamak için titizlikle yürütülen soruşturmada 35 farklı yere ait 98 saatlik güvenlik kameraları saniye saniye izlendi. Güvenlik kameralarının ardından 6 kişiyi tespit eden JASAT timi şahısları takibe aldı. Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT timleri Denizli’de 6 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda öğrenci olan R.Ç.Ş., (16) Y.E.Y., (18) H.İ.E., (17) sanayide oto elektrik dükkanında çalışan M.C.D. (15) ve çalınan motosikletleri satın alan G.G.(20) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında çalınan motosikletler adreslerde ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.

Hırsızlık için Whatsaap’tan ‘Kırık Stop Farı’ isimli grup kurmuşlar
JASAT’ın operasyonu sonucu yakalan yaşı küçük şahıslardan oluşan çete üyelerinin cep telefonundaki ‘Kırık Stop Farı’ isimli grup ise dikkatlerden kaçmadı. Şahıslar Whatsaap üzerinden ‘Kırık Stop Farı’ isimli gruptan iletişim sağladıkları ortaya çıktı. Şahıslar gözlerine kestirdikleri ve beğendikleri motosikletlerin fotoğraflarını çektikten sonra bu gruba attıkları ardından harekete geçerek gece saatlerinde çaldıkları öğrenildi.
5 şüpheli tutuklandı
JASAT ekiplerince yakalanan ‘Kırık Stop Farı’ isimli çete üyelerinden hırsızlık olaylarına giden 5 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Öte yandan, şahısların ev aramalarında 2019 yılı içinde çalınmış olan 4 motosiklet daha bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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