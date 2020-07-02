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Halk otobüsünde rahatsızlanan yolcuyu, şoför hastaneye yetiştirdi Halk otobüsü şoförü, fenalaşan kadını acil servise yetiştirdi Şoför: “Hastane yakın mesafede olduğu için, gitme gereksinimi duydum”

İHA

Denizli'de özel halk otobüsü şoförü, rahatsızlanan kadın yolcuyu hastaneye yetiştirdi. Acil servisin önünde otobüsten sedye ile indirilen kadın, tedaviye alındı. Otobüsün hastaneye geldiği o anları bir vatandaş cep telefonu kamerası ile an be an görüntüledi.

Halk otobüsünde rahatsızlanan yolcuyu, şoför hastaneye yetiştirdi Halk otobüsü şoförü, fenalaşan kadını acil servise yetiştirdi Şoför: “Hastane yakın mesafede olduğu için, gitme gereksinimi duydum”

Denizli’de özel halk otobüsü şoförü, rahatsızlanan kadın yolcuyu hastaneye yetiştirdi. Acil servisin önünde otobüsten sedye ile indirilen kadın, tedaviye alındı. Otobüsün hastaneye geldiği o anları bir vatandaş cep telefonu kamerası ile an be an görüntüledi.
Denizli’de özel halk otobüsü şoförlüğü yapan Turgut Kubur, İstiklal ile Karahasanlı arasında sefer yaptığı sırada kadın yolcunun rahatsızlandığını fark etti. Otobüsteki vatandaşlar, fenalaşan kadına yardımcı olurken, sürücü Kubur, 100 metre yakınındaki hastaneye doğru sürdü. Rahatsızlanan yolcu hastanenin önüne getirildiği sırada bir vatandaş o anları cep telefonu kamerası ile an be an görüntüledi. Hastanesi'nin acil servisinin önüne kadar gelen sürücü, korna çalarak, yardım istedi. Otobüsten indirilen kadın, tedaviye alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

"Yolcuların bana haber vermesi ile birlikte hastaneye yöneldim"
Otobüs şoförü Turgut Kubur, kadın yolcunun aniden rahatsızlandığını belirterek, “Saat 13.00’da Suluköprü’den hareket ederek, Devlet Hastanesi, Bayramyeri duraklarını geçerek Kazım Kaynak Lisesinin olduğu yerdeki kırmızı ışıklarda yolcuların bana haber vermesi ile birlikte hastaneye yöneldim. Hastane yakın mesafede olduğu için ben hastaneye gitme gereksinimi duydum. Normalde 112’yi arayarak ambulans çağırmam gerekiyor. Aracımı hastaneye acile yönelerek sağlık çalışanlarına haber vererek hastayı onlara teslim ettim. Tekrardan kaldığım yerden güzergahına devam ettim. Vatandaşların tepkisi, herkesten teşekkür aldım. Hepsi iyi niyetim için teşekkürlerini dile getirdiler” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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