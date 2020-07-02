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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korona sürecinde evde kalanlara kilo artış uyarısı

İHA

Korona virüs salgını döneminde evde geçirilen zamanlar artması ve fiziksel aktiviteler azalmasıyla vatandaşlarda can sıkıntısı ve korona virüse endişeleri ile kontrolsüz duygusal yeme davranışlarını ortaya çıkardığını belirten uzmanlar, kilo artışları yaşandığını ifade etti. Yaz aylarının gelmesiyle de bu kiloların hızlı verilmesi çabalarına karşı uzmanından uyarı geldi.

Korona sürecinde evde kalanlara kilo artış uyarısı

Korona virüs salgını döneminde evde geçirilen zamanlar artması ve fiziksel aktiviteler azalmasıyla vatandaşlarda can sıkıntısı ve korona virüse endişeleri ile kontrolsüz duygusal yeme davranışlarını ortaya çıkardığını belirten uzmanlar, kilo artışları yaşandığını ifade etti. Yaz aylarının gelmesiyle de bu kiloların hızlı verilmesi çabalarına karşı uzmanından uyarı geldi.
Denizli Merkezefendi Sağlık Hayat Merkezi Diyetisyeni Hüdanur Ulutürk, kilo vermede çok başvurulan düşük kalorili, tek gıdalı sağlıksız ve medyatik diyet programlarına karşı uyarılarda bulundu. Ulutürk, pandemi nedeniyle evde fazla kalınması ile birlikte kontrolsüz duygusal yeme davranışlarının karbonhidrat içeriği yüksek besinler ve atıştırmalıkların tüketimini arttırdığını bunun sonucunda da kilo artışlarının yaşandığını söyledi. Evde kalınan dönemde enerji alımının arttığını fakat harcama düzeyinin azaldığını belirten Ulutürk, “Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir pandemi olarak kabul edilen Korona virüs (Kovid19) evde geçirilen dönemde ve sosyal hayata dönüş döneminde günlük yaşamımızı, beslenme alışkanlıklarımızı, fiziksel aktivite düzeylerimizi ve psikolojik durumumuzu etkileyen bir süreç olmuştur. Korona virüse karşı en etkili yöntem tedbirlere dikkat ederek hastalıktan korunmaktır. Bu aşamada ise beslenme düzeyi etkin rol oynamaktadır. Yapılan çalışmalar; yeterli ve dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve verimli uyku ile immün sistemin destekleneceğini ve istenmeyen ağırlık artışlarının önleneceğini ortaya koymuştur. Bu yıl evde karantinada geçirdiğimiz süreçte günlük düzenimiz hızla değişmiş, uzun süre evde kalma sonucunda duygusal yeme davranışı eğilimleri ve sık atıştırmalarda doymuş yağ ve basit şeker tüketimi artmıştır. Enerji alımı hızla artarken enerji harcama düzeyi azalmış ve bozulan bu denge hızlı ağırlık artışına, abdominal yağlanmaya sebep olmuştur” dedi.
Hızlı kilo verdiren medyatik diyetlere dikkat
Kontrolsüz hızlı ağırlık artışı ve yaz aylarına girerken hızlı kilo kaybetme isteği ile verilen ilk refleksin sağlıksız ve medyatik diyet programlarını uygulama yönünde kendini gösterdiğini belirten Ulutürk, bu tarz diyet uygulayanlara karşı uyarılarda bulundu. Tek gıda diyetlerinin sağlıksız sonuçlar verdiğine dikkat çeken Ulutürk, “Özellikle sıkı egzersiz ile birlikte uygulanan çok düşük kalorili diyetlerin, tek gıda diyetlerinin, yetersiz ve dengesiz beslenme programlarının bireylerin vücut analizlerinde sağlıksız sonuçlara sebep olduğu bilinmektedir. Bu programlar sonucunda; bel çevresinde ve yağ oranında bir değişme olmadan hızlıca kas ve su kayıpları meydana gelmektedir. Bireylerin vücut direncini azaltan, ilerleyen dönemde farklı kronik hastalıklara temel oluşturan, Yoyo sendromu ile hızlıca verilen kiloların tekrar hızlı ve kalıcı artışına sebep olan sağlıksız beslenme programlarının yerine yeterli ve dengeli beslenme programları desteklenmelidir. Hızlı kilo kaybının yerine ise kontrollü kilo kaybı hedeflenerek ömür boyu sağlıklı beslenme bilinci oluşturulmalıdır” şeklinde konuştu.
Sağlıklı Beslenme Nasıl Olmalıdır?
Diyetisyen Hüdanur Ulutürk, sağlıklı bir beslenme programında neler olması gerektiği konusunda da önerilerde bulunarak, “Sağlıklı beslenme programında; karbonhidrat, protein ve yağın tüketim düzeyinin dengeli olması, posa, vitamin, mineral ve antioksidanın yeterli alımı etkin rol oynar. Savunma mekanizması elemanlarından olan antikorların işlevini gerçekleştirebilmesi ve kasların gelişiminin sağlaması adına et, peynir, yumurta, süt, yoğurtla kaliteli protein alımı sağlanmalıdır. Enerji metabolizmasının başlıca kaynağı olan karbonhidratın yeterli düzeyde alımı sağlıklı bir beslenme programında büyük önem taşır. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek adına lif oranı yüksek sebze, meyve, tahıllı ürünler ve kurubaklagiller ile bağırsak florası desteklenmelidir. Şeker, yağ ve tuz içeriği yüksek besinlerin tüketimi sınırlandırılmalı, metabolizmanın sağlıklı bir şekilde işleyişini sağlamak, halsizlik ve yorgunluğu en aza indirebilmek için en az 1012 bardak su içilmelidir. Düzenli fiziksel aktivite ile desteklenen sağlıklı beslenme programı sonucunda, ömür boyu kontrollü kilo aralığı ve güçlü bağışıklık sistemi sağlanarak beden sağlığını korumak mümkündür” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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