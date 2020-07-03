Kuyuya düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

Denizli’de, bir evin bodrum katında bulunan yaklaşık 5 metre derinlikteki kuyuya düşen yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Pamukkale ilçesi Siteler Mahallesinde meydana geldi. Bir evin bodrum katında bulunan kuyuya düşen yavru kedinin sesini duyan vatandaşlar kendi imkanları ile kurtarmaya çalıştı. Bunda başarılı olamayan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyuya halat yardımıyla inerek yavru kediyi kurtardı. İtfaiye ekipleri, kurtardıkları yavru kediyi su ve mama vermesi dikkatlerden kaçmadı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.