Kuyuya düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

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<br>Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, bir evin bodrum katındaki boş su kuyusuna düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.<br>Siteler Mahallesi'ndeki bir evin bodrumunda bulunan boş su kuyusundan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, kuyudaki yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Halat yardımıyla 3 metre derinliğindeki kuyuya inen itfaiye eri, kediyi alıp, çıkardı. Yaklaşık yarım saat süren çalışma ile kurtarılan kediye su ve mama verildi.DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT<br>2020-07-03 11:09:00<br>

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