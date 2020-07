Büyükşehirin yüzme projeleri Yüzme Federasyonu'na örnek oldu

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, Denizli Büyükşehir Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret ederek çalışmalarını örnek aldıklarını belirterek “Denizli her yerde yüzmeye olan bakış açısını sergiliyor" dedi.

Bir dizi ziyaret ve program için Denizli’ye gelen Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret etti. Federasyon Başkanı Yalçın, ziyarette yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde çok ciddi yüzme projeleri ve kampanyaları hayata geçirdiklerini belirterek, büyük başarılara imza attıklarını kaydetti. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yüzme konusundaki çalışmalarını örnek aldıklarını dile getiren Yalçın, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bize verdiği emaneti sizin gibi büyüklerimizi örnek alarak taşıyoruz. Sizin çalışmalarınızı örnek alıyoruz. Denizli her yerde yüzmeye olan bakış açısını sergiliyor. Siz bu konuda öncüsünüz. Sizin gibi büyüklerimizin yaptıklarını yapmaya çalışıyoruz. Yüzme camiasını güzelliklerle buluşturuyoruz” diye konuştu.



“2019’da 48 bin çocuğumuza yüzmeyi öğrettik”

Başkan Osman Zolan ise, sporun gençler açısından büyük önem taşıdığını, yüzme branşının hem sportif hem de vücut gelişimi anlamında olumlu katkı sağladığını ifade etti. Başkan Zolan, “Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak 19 ayrı branşta ücretsiz spor kursu veriyoruz ve yüzme de bu branşlarımızdan biri. Denizli’de yüzme bilmeyen kalmasın diyerek bir çalışmamız oldu. Büyükşehir Belediyemize ait 4’ü merkez 4’ü ilçelerde olmak üzere 8 kapalı yüzme havuzumuz var. Denizlimiz tesis noktasında iyi bir noktaya geldi. Her başvuran çocuğumuza ücretsiz yüzmeyi öğretiyoruz. 2019’da 48 bin çocuğumuza ulaştık” dedi. Büyükşehir Belediyespor çatısı altında yüzme takımı da kurduklarını belirten Başkan Zolan, gerek amatör olarak gerekse spor organizasyonlarında yüzme sporuna destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

