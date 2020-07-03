Denizli'de sokak düğünleri yasaklandı, müzisyenler eylem yaptı

<br>Ramazan ÇETİNDeniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Valisi Ali Fuat Atik başkanlığında dün olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında il ve ilçe merkezlerinde sokak düğünlerinin yasaklanmasına müzisyenler tepki gösterdi. Delikliçınar Meydanı'nda toplanan yaklaşık 100 müzisyen ellerinde saz, davul, zurna, darbuka, org ve klarnetleriyle eylem yapıp, karara tepki gösterdi.<br>İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 23'üncü maddesine göre, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında Covid-19 tedbirleri kapsamında dün olağanüstü toplandı. Toplantıda, düğünler, mevlitler ve kermeslerle ilgili kararlar alındı. Alınan kararlara göre; İçişleri Bakanlığı'nın 24.06.2020 tarihli 'Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler' konulu yazısına istinaden; 26.06.2020 tarihli ve 38 no'lu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararları `A´ maddesinde düğün yapılacak mekanlara ilişkin kapalı alanlarda yapılacak düğünler, açık, kır ve bahçe gibi mekanlarda yapılacak düğünler ile köy ve kırsal kesimlerdeki düğünlere belirlenmiş kurallara uymak kaydıyla izin verilirken, il merkezi veya ilçelerin kentsel yerleşim alanlarındaki sokak düğünleri yapılması yasaklandı.<br>MÜZİSYENLER ESTRÜMANLARIYLA EYLEM YAPTI<br>İl ve ilçe merkezlerinde sokak düğünlerinin yasaklanmasına müzisyenler tepki gösterdi. Delikliçınar Meydanı'nda toplanan yaklaşık 100 müzisyen ellerinde saz, davul, zurna, org, darbuka ve klarnetleri ile eylem yaptı. Grup adına açıklama yapan Denizli Müzisyenler Derneği Başkanı Volkan Uzunlar, sokak düğünlerinin yasalanmasıyla hem kendilerinin ve hem de düğün yapacak kişilerin mağdur olduklarını belirtip, "1 Temmuz'dan itibaren düğünlerin serbest olduğu açıklandı. Düğün yapacak kişiler polis merkezlerinden izinleri aldı. Düğüncüler, müzisyenini kiraladı, masa sandalye kiraladı, yemeği hazırladı, davetiyesini dağıttı. Herkes hazırlığını yaptı, ancak düğünlerin iptal edildiği, yapılamayacağı açıklandı. Hem biz hem de düğün yapacaklar mağdur oldu. Başka illerde böyle bir yasak yokken Denizli'de olmasını anlayamadık. Düğün salonlarında, kapalı yerlerde köylerde düğünler yapılırken, virüs şehir içindeki sokak düğünlerinde mi bulaşacak. Sadece Denizli'de bu yasak var, biz de bunu gündeme getirmek istedik. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Yetkilileri sesleniyoruz, bir an önce tekrar izin verilmesini istiyoruz. Sosyal mesafe kurallarına uyarak düğünler yapılabilir" dedi.<br>Açıklamanın ardından müzisyenler, enstrümanlarını bırakıp, sorunlarına dikkat çekmeye çalıştılar. İstiklal Marşını da okuyan müzisyenler daha sonra dağıldı.DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİNDeniz TOKAT <br>2020-07-03 15:14:04<br>

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