Denizli'de sokak düğünleri yasaklandı, müzisyenler eylem yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli'de sokak düğünleri yasaklandı, müzisyenler eylem yaptı

DHA

Ramazan ÇETİNDeniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Valisi Ali Fuat Atik başkanlığında dün olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında il ve ilçe merkezlerinde sokak düğünlerinin yasaklanmasına müzisyenler tepki gösterdi. Delikliçınar Meydanı'nda toplanan yaklaşık 100 müzisyen ellerinde saz, davul, zurna, darbuka, org ve klarnetleriyle eylem yapıp, karara tepki gösterdi. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 23'üncü maddesine göre, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında Covid-19 tedbirleri kapsamında dün olağanüstü toplandı....

Denizli'de sokak düğünleri yasaklandı, müzisyenler eylem yaptı

<br>Ramazan ÇETİNDeniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Valisi Ali Fuat Atik başkanlığında dün olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında il ve ilçe merkezlerinde sokak düğünlerinin yasaklanmasına müzisyenler tepki gösterdi. Delikliçınar Meydanı'nda toplanan yaklaşık 100 müzisyen ellerinde saz, davul, zurna, darbuka, org ve klarnetleriyle eylem yapıp, karara tepki gösterdi.<br>İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 23'üncü maddesine göre, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında Covid-19 tedbirleri kapsamında dün olağanüstü toplandı. Toplantıda, düğünler, mevlitler ve kermeslerle ilgili kararlar alındı. Alınan kararlara göre; İçişleri Bakanlığı'nın 24.06.2020 tarihli 'Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler' konulu yazısına istinaden; 26.06.2020 tarihli ve 38 no'lu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararları `A´ maddesinde düğün yapılacak mekanlara ilişkin kapalı alanlarda yapılacak düğünler, açık, kır ve bahçe gibi mekanlarda yapılacak düğünler ile köy ve kırsal kesimlerdeki düğünlere belirlenmiş kurallara uymak kaydıyla izin verilirken, il merkezi veya ilçelerin kentsel yerleşim alanlarındaki sokak düğünleri yapılması yasaklandı.<br>MÜZİSYENLER ESTRÜMANLARIYLA EYLEM YAPTI<br>İl ve ilçe merkezlerinde sokak düğünlerinin yasaklanmasına müzisyenler tepki gösterdi. Delikliçınar Meydanı'nda toplanan yaklaşık 100 müzisyen ellerinde saz, davul, zurna, org, darbuka ve klarnetleri ile eylem yaptı. Grup adına açıklama yapan Denizli Müzisyenler Derneği Başkanı Volkan Uzunlar, sokak düğünlerinin yasalanmasıyla hem kendilerinin ve hem de düğün yapacak kişilerin mağdur olduklarını belirtip, "1 Temmuz'dan itibaren düğünlerin serbest olduğu açıklandı. Düğün yapacak kişiler polis merkezlerinden izinleri aldı. Düğüncüler, müzisyenini kiraladı, masa sandalye kiraladı, yemeği hazırladı, davetiyesini dağıttı. Herkes hazırlığını yaptı, ancak düğünlerin iptal edildiği, yapılamayacağı açıklandı. Hem biz hem de düğün yapacaklar mağdur oldu. Başka illerde böyle bir yasak yokken Denizli'de olmasını anlayamadık. Düğün salonlarında, kapalı yerlerde köylerde düğünler yapılırken, virüs şehir içindeki sokak düğünlerinde mi bulaşacak. Sadece Denizli'de bu yasak var, biz de bunu gündeme getirmek istedik. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Yetkilileri sesleniyoruz, bir an önce tekrar izin verilmesini istiyoruz. Sosyal mesafe kurallarına uyarak düğünler yapılabilir" dedi.<br>Açıklamanın ardından müzisyenler, enstrümanlarını bırakıp, sorunlarına dikkat çekmeye çalıştılar. İstiklal Marşını da okuyan müzisyenler daha sonra dağıldı.DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİNDeniz TOKAT <br>2020-07-03 15:14:04<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karısının boğazını keserek öldüren zanlının yargılanmasına devam edildi
YEREL HABERLER Karısının boğazını keserek öldüren zanlının ...
Yüzme Federasyonu Başkanı Yalçın'dan Denizli'ye övgü
YEREL HABERLER Yüzme Federasyonu Başkanı Yalçın'dan Denizli'ye övgü
Denizli’de hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Denizli’de hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 5 ...
Freni patlayan kamyon devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Freni patlayan kamyon devrildi: 1 yaralı
17 şehirden 21 araştırmacı korona virüsün toplumsal davranış eğilimini inceledi
YEREL HABERLER 17 şehirden 21 araştırmacı korona virüsün toplumsal ...
Ekin tarlasındaki yangına işçiler müdahale etti
YEREL HABERLER Ekin tarlasındaki yangına işçiler müdahale etti
Apartman dairesinin balkonuna çıkan yılan paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Apartman dairesinin balkonuna çıkan yılan paniğe ...
Akan trafikte kendini üst geçitten aşağıya attı Psikolojik rahatsızlığı olan kişi kendini üst geçitten sarkıttı
YEREL HABERLER Akan trafikte kendini üst geçitten aşağıya ...
Balkona giren yılan itfaiye operasyonuyla yakalandı
YEREL HABERLER Balkona giren yılan itfaiye operasyonuyla yakalandı
Sokak müzisyenlerinden çalgılı izin talebi Sokak müzisyenleri enstrümanlarını kent meydanına bıraktı
YEREL HABERLER Sokak müzisyenlerinden çalgılı izin talebi Sokak ...
Büyükşehirin yüzme projeleri Yüzme Federasyonu'na örnek oldu
YEREL HABERLER Büyükşehirin yüzme projeleri Yüzme Federasyonu'na ...
Hobi olarak başladığı sanat mesleği oldu Mermer fabrikalarındaki hurda taşlar ünlü tablolara dönüşüyor Tek tek kırılan taşlar sanat eserine dönüştürdü
YEREL HABERLER Hobi olarak başladığı sanat mesleği oldu Mermer ...
Pamukkale Belediyesi normalleşmeden sonra yaz kurslarını açtı
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesi normalleşmeden sonra yaz ...
Dr. Kamil Aykal; “Vertigo kadınlarda daha çok görülüyor”
YEREL HABERLER Dr. Kamil Aykal; “Vertigo kadınlarda daha çok ...
Kuyuya düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Kuyuya düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı
Büyükşehir Tiyatrosu kapılarını tedbirlerle açıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Tiyatrosu kapılarını tedbirlerle açıyor
Kuyuya düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Kuyuya düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı
Hatalı şerit değiştirince kaza yaptı
YEREL HABERLER Hatalı şerit değiştirince kaza yaptı
Sokak sokak dolaşıp kayıp oğlunu arıyor (2)
YEREL HABERLER Sokak sokak dolaşıp kayıp oğlunu arıyor (2)
Sokak sokak dolaşıp kayıp oğlunu arıyor
YEREL HABERLER Sokak sokak dolaşıp kayıp oğlunu arıyor
Mermer fabrikasında akıma kapılan işçi öldü
YEREL HABERLER Mermer fabrikasında akıma kapılan işçi öldü
Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin çevre duyarlılığına uluslararası ödül
YEREL HABERLER Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin çevre duyarlılığına ...
Denizli'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokak düğünleri yasaklandı
YEREL HABERLER Denizli'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokak ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X