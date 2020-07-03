Denizli’de 5 mahallede su kesintisi olacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ’nin iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeniyle 04 Temmuz 2020 tarihinde 08.00 ile 22.00 saatleri arasında Zeytinköy, Kervansaray, Gökpınar, Bağbaşı ve Zümrüt mahallelerinde su kesintisi yapılacağını duyurdu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü’nün içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeniyle muhtelif mahallelerde içme suyu kesintisi yapacağını duyurdu. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “04 Temmuz 2020 tarihinde 08.00 ile 22.00 saatleri arasında Zeytinköy, Kervansaray, Gökpınar, Bağbaşı ve Zümrüt mahallelerinde planlı su kesintisi yapılacaktır. Mahalle sakinlerinin kesintiden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebilecektir” ifadeleri yer aldı.

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