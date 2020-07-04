Marius Sumudica: “Bu 3 puanın bizi Süper Ligde tutacağına inanıyoruz”

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, maç sonu açıklamalarda bulundu. Alınan galibiyetin önemli olduğunu belirten Sumudica, “Bu 3 puan bizi Süper Ligde tutacağına inanıyoruz” dedi.

Denizlispor, Süper Lig Cemil Usta Sezonunun 30. Haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadyumunda gerçekleşen mücadele konuk takımın 10’lık skoru ile sona erdi. Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica, maç sonu basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Maça dair değerlendirmede bulunan Sumudica, “Bugün lig boyu mücadele çıkardık. Rakibimize karşı açık bir futbol oynadık. Güçlü bir rakip olduğumuzu gösterdik. Hücum yapmak için iki forvet ile sahaya çıktık. Rakibimizin sadece ceza sahası dışından çektiği bir şut var, oda direkten döndü” dedi.

“Bu 3 puanın bizi Süper Ligde tutacağına inanıyoruz”

Korona virüs nedeniyle verilen aradan sonra mağlubiyet almadıklarını dile getiren Sumudica, “Bu 3 puanın bizi Süper Ligde tutacağına inanıyoruz. Pandemiden dolayı verilen aradan sonra hiçbir maçımızı kaybettik. 3 beraberlik bir galibiyet aldık. Buda bizim için çok önemli. Ama hala önümüzde 4 maç var. Bu 4 maçtan maksimum puanları almaya çalışacağız. Dikkatli davranan Gaziantep Futbol Kulübü böyle oynamaya devam edecek. Rahatlamaları için takımımı motive etmeye çalışacağım. Tatilde değiliz. 4 maçımız daha var takımımıza mali açıdan yardım etmek için maçları kazanmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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