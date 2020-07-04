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Futbol aşkını koleksiyona çevirdi

DHA

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de tekstil işçisi Ali Ekinci (37), futbola olan tutkusuyla amatör ve profesyonel futbol kulüplerinin formalarını satın alıp, koleksiyon oluşturdu. Türkiye'yi şehir şehir gezen ve buradaki kulüplerin formalarını toplayan Ekinci, 12 yılda 2 bini aşkın forma topladı. Pamukkale ilçesinde bir fabrikada tekstil işçisi olarak çalışan Ali Ekinci, 2008 yılında futbola olan tutkusu dolayısıyla ilginç bir koleksiyona başladı. Ekinci yıllar içinde otobüsle Türkiye'nin birçok şehrine gitti. Ülkenin farklı bölgelerindeki amatör ve profesyonel futbol kulüplerinin...

Futbol aşkını koleksiyona çevirdi

<br>Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de tekstil işçisi Ali Ekinci (37), futbola olan tutkusuyla amatör ve profesyonel futbol kulüplerinin formalarını satın alıp, koleksiyon oluşturdu. Türkiye'yi şehir şehir gezen ve buradaki kulüplerin formalarını toplayan Ekinci, 12 yılda 2 bini aşkın forma topladı.<br>Pamukkale ilçesinde bir fabrikada tekstil işçisi olarak çalışan Ali Ekinci, 2008 yılında futbola olan tutkusu dolayısıyla ilginç bir koleksiyona başladı. Ekinci yıllar içinde otobüsle Türkiye'nin birçok şehrine gitti. Ülkenin farklı bölgelerindeki amatör ve profesyonel futbol kulüplerinin formalarını satın alan Ekinci, koleksiyonunu büyüttü. Zaman içinde Ekinci'nin formalarının sayısı artınca, koleksiyon parçalarını koltukların altı, sandık ve çekmecelerde saklamaya başladı. Şehir şehir, ilçe ilçe dolaşan Ekinci, 12 yılda Anadolu'nun bütün renklerini bir araya getirerek 2 bini aşkın forma topladı.<br>EVİNDE FORMA KOYACAK YER KALMADI<br>Ekinci, hayatındaki en büyük tutkusunun forma koleksiyonu olduğunu söyledi. Gittiği şehirleri gezip oradaki takımların formalarını satın aldığını kaydeden Ekinci, "Bundan 12 yıl önce forma biriktirmeye başladım. Şehir şehir dolaşıp 2 binin üzerinde forma topladım. Kapanan birçok kulübün forması koleksiyonumda bulunuyor. Sakarya, Mersin, İzmir, Diyarbakır, Gaziantep gibi Türkiye'nin birçok şehrine gittim. Koleksiyonumda amatör ve profesyonel takımların formaları var. Formalarımı koyacak yer kalmadı. Dolaplarım çekmecelerin formayla dolu. Bu tutkumdan vazgeçmek istemiyorum. İleride bu formalarımın sergilenmesini isterim" dedi.<br>KAZA GEÇİRDİ, TUTKUSUNDAN VAZGEÇMEDİ<br>Forma tutkum nedeniyle başından olumsuz olayların da geçtiğini ifade eden Ekinci, "Ankara'ya forma almaya giderken otobüsümüz kaza yaptı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi de yaralanmıştı. O kazadan sağ kurtuldum. Camı kırarak otobüsten çıktım. Bu yaşadığım kaza beni forma sevgimden vazgeçirmedi" diye konuştu.<br>Maaşının bir bölümünü koleksiyonu için harcadığını dile getiren Ekinci, gücü yettiğinde forma toplamayı sürdüreceğini ifade etti.DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT <br>2020-07-04 07:48:56<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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