Denizli'deki FETÖ operasyonunda 5 tutuklama

<br>Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ´de, FETÖ/PDY'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 5´i tutuklanarak cezaevine gönderildi.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü FETÖ/PDY´ye yönelik dün operasyon düzenledi. Örgütün mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdiği tespit edilen ve ankesörlü hatlarda ardışık aramalardan tespit edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5´i tutuklanırken, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN<br>2020-07-06 20:21:56<br>
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