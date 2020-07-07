Av tüfeğiyle intihar etti

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<br>Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, Sedat E. (25) evde yalnız başınayken av tüfeği ile intihar etti.<br>Olay, dün akşam saatlerinde, Duacılı Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen Sedat E., evde yalnız başınayken çenesinin altına dayadığı av tüfeğini ateşledi. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Sedat E.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından intihar ettiği belirlenen Sedat E.'nin cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma, Sedat E.'nin intiharı ile ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Sarayköy Deniz TOKAT <br>2020-07-07 11:49:17<br>

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