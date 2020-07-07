Denizli’de otomobil bagajında yılan paniği

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Denizli’de bir otomobilin bagajındaki kiraz kasasının içinde bulunan yılan, itfaiye ekipleri tarafından doğaya salındı.

Olay, Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail S. kendisine ait 15 AR 117 plakalı otomobilin bagajında bulunan kiraz kasalarının içinde yılan olduğunu gördü. Ardından durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler otomobilin bagajında yakaladıkları yılanı plastik şişe içerisine koydu.

Kısa süreli paniğe neden olan yılan ekipler tarafından götürüldüğü dağlık alanda yeniden doğaya salındı.

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