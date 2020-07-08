Denizli’nin Açık Hava Tiyatrosu dezenfekte edildi Denizli’de 10 Temmuz’da “Geç Kalanlar” Tiyatro oyunu sahnelenecek

Denizli Büyükşehir Belediyesi 10 Temmuz 2020 Cuma günü “Geç Kalanlar” adlı tiyatro oyunu öncesi Ziya Tıkıroğlu Açık Hava Tiyatrosu’nu dezenfekte etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni normalleşme süreci kapsamında 10 Temmuz 2020 Cuma günü “Geç Kalanlar” adlı tiyatro oyunu ile Denizlililerle buluşacak. Oyun için tüm tedbirleri alan Denizli Büyükşehir Belediyesi, oyun öncesi Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlı biyosidal ürünler ile Açık Hava Tiyatrosu'nu dezenfekte etti. Tribün, sahne, soyunma odaları ve giriş çıkışların dezenfekte edildi. Tiyatroda oturma düzeni de sosyal mesafeye göre planlandı. Tiyatro girişinde ateşler ölçülecek ve seyircilerin maske takmaları da zorunlu olacak.



“Geç Kalanlar” Tiyatro oyunu

Usta oyuncu Pervin Ünalp’in yazıp yönettiği Geç Kalanlar adlı oyun, ilişkileri bitme noktasına gelen bir çiftin başından geçenleri ve çifti ayrılığa götüren sebepleri anlatıyor. 2 perde olarak sahnelenecek oyunu izlemek isteyen sanatseverler, Çatalçeşme Oda Tiyatrosu, Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi ile Açık Hava Tiyatrosu gişeleri ve http://tiyatro.denizli.bel.tr internet adresinden bilgi, rezervasyon ve ebilet işlemlerini gerçekleştirilebilecek.

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