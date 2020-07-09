Kaymakam, çizme giyerek çiftçilerle kekik biçti



Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Çal ilçesi Kaymakamı Selin Sarı, ilçede kekik hasadı yapan üreticileri ziyaret etti. Çizme giyen Kaymakam Sarı, kekik biçerek, çiftçilere yardım etti.

Türkiye'de kekik ihtiyacının yüzde 92'sinin karşılandığı Denizli'de, kekik hasadı sürüyor. Kentteki üretimin önemli bir kısmının sağlandığı Çal ilçesi Kaymakamı Selin Sarı, hasat heyecanının yaşandığı Kabalar Mahallesi'ni ziyaret etti. Kaymakam Sarı'ya, Çal İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aydoğan Gürcan da eşlik etti.

Üreticilerle sohbet eden Kaymakam Sarı, hasat işlemine de katıldı. Ayağına çizme giyen ve kekik tarlasına giren Kaymakam Sarı, orakla kekik biçti. Kekik üreticilerine bir süre yardım eden Sarı, çiftçilere kolaylıklar diledi. İlçedeki kekik üretimine ilişkin bilgi veren Sarı, 30 bin dekar alan üzerinde bitkinin üretiminin yapıldığını belirtti. Sarı, kekiğin bölge için önemli bir alternatif ürün olduğunu kaydederek, Çal'ın bu alanda yüksek bir potansiyel sahibi olduğunu söyledi.DHA-Genel Türkiye-Denizli / Çal Deniz TOKAT

2020-07-09 15:56:11



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