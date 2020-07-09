İki grup arasında ‘yan baktın’ kavgası: 2 yaralı, 3 gözaltı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde yaklaşık iki grup arasında çıkan ‘yan bakma’ meselesinde çıkan kavgada 2 kişi yaralanırken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mimar Sinan Caddesi üzerinde yaşları 1920 arasında değişen yaklaşık 15 kişilik 2 grup arasında kavga çıktı. ‘Yan baktın' tartışması ile büyüyen olayda 2 şahıs aldığı yumruk darbeleri ile başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı şahsın imdadına yoldan geçenler koştu. Diğer grubu dağıtan çevredeki vatandaşlar ve esnaf, yaralı şahsa yardım etmeye çalıştı. Bu sırada vatandaşlar polis ve 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışan grup üyelerini yakalamak için çalışma başlattı. Kısa sürede kaçan şahısların kimliğini de tespit eden polis ekipleri zanlıları yakalamak için peşine düştü.

Polis ekipleri kaçan şahısları mahallede bulunan sokak arasında yakaladı. Kavgaya karışan 3 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olay yerine gelen ambulans ile 2 yaralı şahıs Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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